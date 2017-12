AUTOGOL DI DONNARUMMA ANNULLATO DAL VAR Video | Milan-Inter fischiato fuorigioco a

Milan-Inter 0-0 : il VAR annulla un AUTOGOL di Donnarumma : DIRETTA TV & STREAMING Milan-Inter: ecco dove vedere il derby Milan-Inter sarà trasmessa in chiaro e gratis sia in diretta tv su RAI Uno HD, sia in streaming live, sul sito della Rai. #Milan Inter #...

Milan-Inter - Antonio Donnarumma ringrazia la Var : AUTOGOL cancellato : Minuto 23 di Milan-Inter di Coppa Italia. In porta nella squadra di Gattuso c'è Antonio Donnarumma per i contemporanei infortuni del fratello Gigio e del suo vice Marco Storari. Donnarumma 2 non è ...

DIRETTA/ Milan Inter (risultato live 0-0) streaming video Rai : annullato AUTOGOL di Donnarumma (Coppa Italia) : DIRETTA Milan Inter: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del derby della Madonnina, in programma a San Siro per i quarti della Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 21:10:00 GMT)

Fantacalcio : gol di Caracciolo o AUTOGOL di Donnarumma? : Nel match giocato al Bentegodi contro il Milan, il Verona sblocca il match al 24' con un gol su calcio d'angolo. Caracciolo salta in area e colpisce di testa sovrastando Borini. Il pallone colpisce la ...