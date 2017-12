Arrestato a Roma ladro seriale di bagagli alla stazione Termini

Ladro seriale di videogiochi Arrestato a Porta di Roma : La sicurezza del Centro Commerciale Porta di Roma ha individuato la sera del 23 dicembre un 'Ladro seriale dei videogiochi', fermato a seguito di un furto. Era già attenzionato da tempo, non nuovo a ...

Roma - ricercato torna in Italia per festeggiare il Natale con i parenti : Arrestato : Aveva lasciato l'Italia, e precisamente Campagnano di Roma dove dimorava, per sfuggire a una condanna di 11 mesi di carcere per spaccio di stupefacenti. Dopo due anni un 36enne albanese aveva deciso ...

Roma - sputi e morsi a vigili : Arrestato 40enne : Roma, 23 dic. (AdnKronos) - Ha reagito a un controllo dei vigili con sputi e morsi. Protagonista un 40enne romeno, arrestato a Roma e condannato a due anni di reclusione. I fatti sono accaduti ieri sera alle 20 circa, durante un pattugliamento nella zona del Tridente, dove una pattuglia del gruppo C

Roma - perseguita l'ex moglie che l'aveva lasciato - Arrestato stalker : voleva sfregiarla con l'acido : perseguitava la ex moglie da mesi perché non voleva accettare la separazione. Nell'ultimo mese, gli agenti della del commissariato Albano Laziale, diretti da Augusto Pallante, sono intervenuti più ...

Roma - 15enne travolto e ucciso davanti a scuola : compagno Arrestato per omicidio stradale. “Positivo agli oppiacei” : Un ragazzo di 15 anni, Federico Ghigiarelli, è morto dopo essere stato investito da un’auto davanti al cancello della sua scuola. Al volante c’era un compagno, un 18enne che frequenta lo stesso istituto agrario. Il giovane è stato arrestato dagli agenti della polizia locale con l’accusa di omicidio stradale: dagli accertamenti è emerso che era positivo al test sull’uso di droga. In particolare, poco al di sopra del limite ...

Roma. Tenta rapina armato di coltello - Arrestato : Roma. Tenta rapina in un minimarket armato di coltello, arrestato 26enne romano. Si è introdotto di notte all’interno del minimarket e, armato di coltello, ha... L'articolo Roma. Tenta rapina armato di coltello, arrestato su Roma Daily News.

Roma - pistola e cocaina in cassaforte : Arrestato : Roma, 20 dic. (askanews) Una 38 con matricola abrasa e 20 grammi di cocaina; questo nascondeva in una cassaforte 'portatile' un giovane Romano arrestato dalla Polizia di Stato. Gli investigatori del ...

Ravenna - puntò la pistola contro un collega : Arrestato un carabiniere in servizio a Roma : Sarebbe stato un sottufficiale dei carabinieri in servizio in una Compagnia di Roma a puntare, la mattina del 10 novembre, scorso una pistola contro il maresciallo maggiore a capo della caserma dell'...