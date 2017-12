Apple sta perdendo la scommessa iPhone X? Prezzo proibitivo | analisti tagliano stime

Apple rallenta iPhone vecchi/ Ecco i trucchi di Cupertino : spinge ad acquistare nuovi modelli? : Apple rallenta iPhone vecchi, Ecco i trucchi di Cupertino: spinge ad acquistare nuovi modelli? Le ultime notizie sulla bufera scoppiata negli Stati Uniti e che potrebbe arrivare anche qui(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 18:11:00 GMT)

Apple : la lista degli iPhone con le prestazioni limitate per la batteria : Le recenti dichiarazioni di Apple hanno scatenato un vero putiferio in rete, tanto che negli Stati Uniti si rincorrono con sempre più insistenza le voci di una possibile class action contro la casa di Cupertino. Tutto è nato dalla segnalazione di John Poole, sviluppatore di Geekbeench, autore di un report elaborato nel quale è evidenziata l'introduzione di un sistema automatico in grado di ridurre la frequenza del processore quando la carica ...

Problemi batteria iPhone 7 e 6S con aggiornamento iOS 11 : Apple limita prestazioni - le prove : Gran brutta storia quella relativa ai Problemi di batteria su iPhone 6S e iPhone 7 perché sia legati all'aggiornamento iOS 11 e tutte le sue release successive, sia alla componente hardware della batteria appunto. Dopo un primo dubbio sul fatto che Apple potesse operare appositamente per depotenziare i più vecchi melafonini attraverso un intervento software, ecco che alcuni dati concreti vanno proprio in questa direzione, mettendo in luce un ...

Perché Apple sta investendo $400 milioni nel laser VCSEL : Face ID oggi, realtà Aumentata domani: ecco Perché Apple sta investendo $400 milioni nel laser. Apple ha comunicato che avrebbe dato $390 milioni a Finisar , uno dei suoi fornitori, per costruire un ...

Apple acquista Shazam. Ecco alcune alternative al servizio : Shazam non riesce a resistere all’incredibile offerta di Apple accettando di diventare parte di essa. Ecco alcune utili alternative se non volete vedere iTunes sui vostri Smartphone. Shazam si lascia andare Negli ultimi giorni si è discusso molto in relazione a questa faccenda. Apple, dopo aver mandato una serie di proposte per l’acquisizione di Shazam, finalmente è riuscita a farla sua. Infatti, sembrerebbe, secondo quanto ...

Apple acquista Shazam - l’app che riconosce canzoni e programmi tv : Shazam, l’app che “indovina” le canzoni che stiamo ascoltando, è ora proprietà di Apple. Il colosso di Cupertino ha ufficializzato l’acquisizione, senza specificare però il costo dell’operazione che, si stima, intorno ai 400 milioni di dollari. Una cifra comunque inferiore rispetto alla valutazione fatta durante una delle ultime raccolte fondi, quando Shazam era data a un miliardo di dollari. Shazam è in grado di identificare ...

