Apple | iPhoneX troppo caro? Il prezzo potrebbe indebolire la domanda

IPhoneX - ecco come funziona il riconoscimento facciale del nuovo arrivato di casa Apple - il “Face ID” : Nella video prova di Ansa, il nuovo arrivato della casa di Cupertino: l’iPhone X con riconoscimento del volto, nuovi comandi gestuali, una fotocamera dalle mille risorse: disponibile da venerdì anche nei negozi italiani, l’iPhone X rappresenta l’assoluta novità di Apple nel settore smartphone. Eliminati il tasto Home e il sensore per le impronte digitali, diventano protagonisti il proprio volto, che il sistema Face ID ...

Apple - crescono utili e ricavi. Verso vendite record iPhoneX. Titolo in volo a Wall Street : Apple supera le attese e punta a vendite record per le festività, a poche ore dal lancio ufficiale dell'iPhone X. Buone notizie che mettono le ali ai titoli di Cupertino nelle contrattazioni after ...