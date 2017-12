Antonio Tajani | ' Con il prossimo Governo l' Italia deve diventare protagonista dell' Europa'

'L'Ue faccia come Robin Hood Tassare i big del web (e non solo)' Antonio Tajani ad Affaritaliani.it : "L'Unione europea deve essere come Robin Hood", afferma ad Affaritaliani.it il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani. "Servono più soldi per investire in Africa, con l'obiettivo di arginare l'immigrazione clandestina, per lottare contro il terrorismo, per creare nuovi posti di lavoro, nuove infrastrutture e per combattere il cambiamento climatico Segui su Affaritaliani.it