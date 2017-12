Anticipazioni Un posto al sole | DIEGO ha un malore e…

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni e trame puntate dall’1 al 5 gennaio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 1 a venerdì 5 gennaio 2018: Guido avrebbe voluto salutare l’alba del nuovo anno in tutta tranquillità, ma si ritroverà a vivere un capodanno particolare e irrequieto con Mariella e Cerruti. A consolarlo, la puntuale vicinanza di Raffaele e degli altri amici del Palazzo. È il giorno della messa in onda della finale di Chef Parade, ma Patrizio non è in vena di festeggiare; Raffaele ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di mercoledì 27 dicembre 2017 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 27 dicembre 2017: Diego (Francesco Vitiello) è tornato a Napoli, ma Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) – senza essere visto – capta una conversazione tra il fratello maggiore e Raffaele (Patrizio Rispo), da cui capisce quanto sia grande la disistima del padre verso di lui… Marina (Nina Soldano) intende punire Filippo (Michelangelo Tommaso) per essersene andato dai Cantieri e di ...

Anticipazioni Un posto al sole : rivedremo SERGIO e BICE : Divertenti sviluppi in arrivo nel “variegato” mondo dei vigili urbani di Un posto al sole. Nei prossimi giorni vedremo Guido (Germano Bellavia) desiderare un tranquillo e “casalingo” passaggio tra 2017 e 2018, ma il simpatico vigile – “grazie” a Mariella (Antonella Prisco) e a Cerruti (Cosimo Alberti), sarà destinato a vivere un Capodanno molto più irrequieto di quanto lui avrebbe voluto… E non ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di martedì 26 dicembre 2017 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 26 dicembre 2017: Raffaele (Patrizio Rispo) ha trascorso un Natale decisamente sottotono, tra il presepe rovinato dalle ingerenze del “solito” Otello (Lucio Allocca) e l’assenza da Napoli di Viola (Ilenia Lazzarin), Eugenio (Paolo Romano) ed il piccolo Antonio. In più il simpatico portiere si è convinto che lui e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) non hanno proprio nulla in ...

Un Posto al Sole : Anticipazioni 25 – 29 dicembre 2017 : Francesco Vitiello Anche quest’anno gli abitanti di Palazzo Palladini festeggiano il Natale in contemporanea con il pubblico, ma sarà un Natale difficile e molto poco festoso. Nelle puntate di Un Posto al Sole in onda questa settimana, infatti, si acuiranno i conflitti tra i personaggi perchè i ritorni – quello di Diego (Francesco Vitiello) – e le forzate riunioni di famiglia causate dalle festività saranno l’occasione ...

Un Posto al Sole Anticipazioni : da lunedì 25 a venerdì 29 dicembre 2017 : Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della soap partenopea per l'ultima settimana del mese di dicembre.

Anticipazioni Un posto al sole : CATERINA VERTOVA sarà VERONICA - la nuova dark lady : Ormai lo avrete capito: a Un posto al sole “cambia la musica” e, dopo una prima parte di stagione dedicata soprattutto al rapporto (peraltro finito male) tra Marina (Nina Soldano) e Matteo Serra (Luca Ward), ora per la Giordano è in arrivo una nuova avversaria: un personaggio femminile con caratteristiche da vera e propria dark lady! È ormai da diverso tempo che vi stiamo annunciando questo inedito ruolo, associandolo ad ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di lunedì 25 dicembre 2017 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 25 dicembre 2017: La settimana di Natale (che sarà anche contraddistinta dal ritorno di Francesco Vitiello nei panni di Diego Giordano) si apre con Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) che, dopo l’aspro scontro avuto da poco, affrontano il loro primo Natale da separati. Tra di loro ci sarà tanta tensione riguardo alla gestione di Bianca (Sveva Anna Carleo)… Raffaele ...

Un Posto al Sole - Anticipazioni puntate dal 25 al 29 dicembre 2017 : il Natale di Posillipo : Un Posto al Sole, anticipazioni settimana di Natale. Siamo sempre più vicini al Natale e questo è il primo da separati anche per Franco ed Angela. Otello non è in accordo con il Presepe realizzato da Raffaele, mentre Marina intende punire Filippo per ciò che ha fatto. Patrizio si rende conto di quanto il padre gli sia contrario, Guido chiede una consulenza a Niko, per quale motivo? anticipazioni Upas: un Natale inconsueto Mentre a Natale tutti ...

UN POSTO AL SOLE / Angela e Franco di nuovo ai ferri corti a causa di Luisa (Anticipazioni 22 dicembre) : Anticipazioni Un POSTO al SOLE, puntata 22 dicembre: i rapporti di Angela e Franco si fanno nuovamente molto tesi dopo la scoperta di quanto accaduto con Luisa.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 10:27:00 GMT)

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di venerdì 22 dicembre 2017 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 22 dicembre 2017: Del tutto sconvolta per quanto ha appena scoperto su Franco (Peppe Zarbo), Angela (Claudia Ruffo) inasprisce ancora di più i rapporti con lui proprio quando il loro rapporto sembrava avviato verso un miglioramento… Serena (Miriam Candurro) ha ora una nuova occupazione presso il negozio cinese e ciò contribuisce a ridarle serenità e a rendere più saldo il rapporto ...

Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 25-29 dicembre 2017 : un clamoroso ritorno - Diego Giordano! : Anticipazioni Un posto al sole, trama puntate da lunedì 25 dicembre a venerdì 29 dicembre 2017: punizione esemplare per Filippo! Ritorna Diego Giordano… Anticipazioni Un posto al sole: una sorpresa per Raffaele! Marina e la punizione esemplare a Filippo per aver lasciato i Cantieri! Patrizio diventa geloso, Franco e Luisa in pausa di riflessione… Si rinnova il nostro appuntamento con le Anticipazioni Un posto al sole che questa ...

Un posto al sole - Anticipazioni e trame puntate dal 18 al 22 dicembre 2017 : Niko lascia lo studio? Angela distante da Franco : Cosa accadrà nelle puntate di Un posto al sole dal 18 al 22 dicembre 2017? Le anticipazioni soddisferanno la vostra curiosità: iniziamo parlando di Niko, che riuscirà a rintracciare Susanna e a confrontarsi con lei, ma chissà se la ragazza riuscirà a dirgli la verità su Anita. Otello vorrà occuparsi del presepe di Raffaele, ma quest'ultimo si infastidirà molto presto per le pretese architettoniche e artistiche del vigile! Intanto, Michele e ...

Un posto al sole Anticipazioni : FRANCO e LUISA - pausa di riflessione : Proprio quando a Un posto al sole Angela Poggi (Claudia Ruffo) sembrava voler fare un “primo passo” verso FRANCO (Peppe Zarbo), la piccola Bianca (Sveva Carleo) ha riferito alla madre e alla nonna Giulia (Marina Tagliaferri) alcuni particolari destinati a creare molto subbuglio! La nostra Angela, dopo quel che ha sentito, si convincerà infatti che FRANCO e LUISA Canfora (Sonia Aquino) abbiano una relazione ed arriverà a spiarli, fino ...