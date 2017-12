Anemometro fai da te

Leggi la notizia su ideegreen

è uno strumento che serve per misurare la velocità dei gas, di solito del vento, ma non è detto che non possa essere utilizzato per altri flussi di aria di cui ci interessa rilevare la velocità totale, oppure quella su un particolare piano, oppure di cui vogliamo conoscere la componente di velocità in una determinata direzione.