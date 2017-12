Android 8 0 Oreo è in arrivo su OnePlus 5T in versione Open Beta | ecco i link

Nokia 5 riceve una nuova beta di Android 8.0 Oreo : HMD Global ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta di Android 8.0 Oreo per il Nokia 5. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte L'articolo Nokia 5 riceve una nuova beta di Android 8.0 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Il Nokia 8 si aggiorna : Arriva Android 8.0 Oreo : ... consente allo smartphone di accendersi rapidamente Con la modalità Dual Sight (esclusiva Nokia), è possibile pubblicare in Streaming le reazioni sui social media in tempo reale, tramite l'uso delle ...

Inizia il rilascio di Android Oreo stabile per Nokia 8! (aggiornato) : La modalità Dual-Sight", esclusiva degli smartphone Nokia, ti permette di pubblicare in streaming le tue reazioni sui social media in tempo reale, utilizando le fotocamere frontale e posteriore ...

LG G6 marca stretto V30 : Android 8.0 Oreo rilasciato in Corea del Sud : Dopo aver appreso del rilascio di Android 8.0 Oreo su LG V30 in Corea del Sud, LG G6 sembra averne seguito la scia ed è pronto a fare altrettanto L'articolo LG G6 marca stretto V30: Android 8.0 Oreo rilasciato in Corea del Sud è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Xiaomi Mi A1 riceve le patch di gennaio - ma solo con la beta di Android 8.0 Oreo : Xiaomi Mi A1 è il primo dispositivo a ricevere le patch di sicurezza di gennaio, anche se l'aggiornamento è riservato alla versione beta di Oreo. L'articolo Xiaomi Mi A1 riceve le patch di gennaio, ma solo con la beta di Android 8.0 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Xiaomi Mi A1 - Android Oreo porterà la ricarica rapida della batteria : Per la cronaca il risultato è stato ottenuto utilizzando un altro caricabatterie, quindi non quello fornito di serie con lo smartphone.

LG V30 si aggiorna ad Android 8.0 Oreo in Corea del Sud : Parte dalla Corea del Sud l'aggiornamento ufficiale ad Android 8.0 Oreo per LG V30. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte L'articolo LG V30 si aggiorna ad Android 8.0 Oreo in Corea del Sud è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

La beta di Android 8.0 Oreo per Xiaomi Mi A1 sembra aggiungere la ricarica rapida : Con la beta di Android 8.0 Oreo sembra che Xiaomi abbia aggiunto il supporto alla ricarica rapida per Xiaomi Mi A1, anche se c'è qualche dubbio. L'articolo La beta di Android 8.0 Oreo per Xiaomi Mi A1 sembra aggiungere la ricarica rapida è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

La Beta di Android 8.0 Oreo per Xiaomi Mi A1 potrebbe aggiungere la ricarica rapida : Con la Beta di Android 8.0 Oreo sembra che Xiaomi abbia aggiunto il supporto alla ricarica rapida per Xiaomi Mi A1, anche se c'è qualche dubbio. L'articolo La Beta di Android 8.0 Oreo per Xiaomi Mi A1 potrebbe aggiungere la ricarica rapida è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Ecco il regalo di Natale per i possessori di OnePlus 5 : Android 8.0 Oreo è in roll out : OnePlus ha avviato il roll out di OxygenOS 5.0, un regalo sicuramente gradito dai possessori di OnePlus 5, che ricevono così Android 8.0 Oreo. L'articolo Ecco il regalo di Natale per i possessori di OnePlus 5: Android 8.0 Oreo è in roll out è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Moto X4 in versione Android One inizia a ricevere l’aggiornamento ad Oreo : La versione Android One di Motorola Moto X4, venduta in esclusiva negli USA, sta iniziando a ricevere Android 8.0 Oreo. L'articolo Moto X4 in versione Android One inizia a ricevere l’aggiornamento ad Oreo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Motorola Moto X4 dovrebbe ricevere Android 8.0 Oreo a inizio gennaio : Stando alle ultime indiscrezioni, Lenovo dovrebbe dare il via al roll-out di Oreo per il Motorola Moto X4 nella prima metà di gennaio 2018 L'articolo Motorola Moto X4 dovrebbe ricevere Android 8.0 Oreo a inizio gennaio è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Prova Subito Android 8.0 Oreo Su Galaxy S8 : Ecco la guida completa per il download e l’installazione di Android 8.0 Oreo su Galaxy S8. Prova Android 8.0 Oreo in anteprima sul tuo smartphone Installare Android 8.0 Oreo Su Galaxy S8 Inutile girarci troppo attorno: anche se Android 8.0 Oreo è ormai uscito in modo ufficaile per tantissimi smartphone, Samsung non ha ancora rilasciato questo aggiornamento per i […]

Moto Z e Z2 Force iniziano a ricevere Android 8.0 Oreo - Galaxy C9 Pro 7.1.1 Nougat - Essential migliora la fotocamera : Motorola Moto Z e Moto Z2 Force avvistati con Android 8.0 Oreo, Samsung Galaxy C9 Pro si aggiorna ad Android 7.1.1 Nougat, Essential Phone PH-1 riceve nuovi miglioramenti per l'app fotocamera. L'articolo Moto Z e Z2 Force iniziano a ricevere Android 8.0 Oreo, Galaxy C9 Pro 7.1.1 Nougat, Essential migliora la fotocamera è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.