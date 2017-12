Andrea Belotti | paura per l' infortunio al ginocchio | i timori sullo stop

Calcio - Serie A 2017-2018 : Andrea Belotti ko. Lascia l’allenamento in lacrime : probabile distorsione al ginocchio destro : Preoccupazione in casa Torino per le condizioni di Andrea Belotti. L’attaccante ha Lasciato l’allenamento odierno in lacrime, dopo aver subito un trauma distorsivo al ginocchio destro. Gli esami strumentali saranno effettuati nelle prossime ore, quando si potrà avere un quadro più preciso della situazione clinica. Nel frattempo, però, c’è tanta ansia per il ginocchio destro del Gallo, lo stesso infortunato ad ottobre. Esami ...