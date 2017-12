Ancora occhi su Vrsaljko | ma l’Atletico Madrid resiste

Martina Colombari : 'Con Costacurta c'è Ancora passione. Non mi sbuccio più le ginocchia ' : ROMA Martina Colombari si racconta a Il Giorno in un'intervista che spazia da come si tiene in forma a 42 anni, passando per la politica fino al matrimonio con Billy Costacurta. 'A 42 anni' dice, 'faccio molta attività fisica. Da qualche anno ho cambiato alimentazione: non mangio carne rossa, non fumo, bevo poco vino, mangio ...

Finocchiaro per il Gentiloni bis : L'Italia ha Ancora bisogno di lui : "Noi misureremo la nostra forza dopo le elezioni e la scelta del presidente incaricato spetterà al capo dello Stato". In una intervista alla Stampa il ministro per le Riforme Anna Finocchiaro mette sul tavolo l'ipotesi di un bis di Paolo Gentiloni a Palazzo Chigi. "Ha trovato la cifra giusta, in un momento di difficoltà del Paese, per il suo governo, oltre che per il suo agire personale: misura, equilibrio, ...

Cosa ci fa Gene Gnocchi con una sciarpa della Fornero? “La usi per strozzarti quando sai di non avere Ancora l’età pensionabile” : Gene Gnocchi nella consueta copertina di DiMartedì, la trasmissione condotta da Giovanni Floris su La7, si è presentato con una sciarpa della Fornero al colo. “È double-face: la puoi indossare come sciarpa oppure la puoi usare per strozzarti quando ti arriva la notizia che non hai ancora raggiunto l’età pensionabile”. L'articolo Cosa ci fa Gene Gnocchi con una sciarpa della Fornero? “La usi per strozzarti quando sai di non ...

Benevento - Brignoli : 'Ancora non ci credo - ho chiuso gli occhi e fatto gol' : 'Non ci credo, è talmente difficile la probabilità di fare gol su un'ultima possibilità. Sono felice per la gente, per il presidente che non ha mai avuto una parola fuori posto, ci è stato sempre ...

Van Aert sa Ancora vincere a occhi chiusi - : La classifica di Coppa del Mondo non è comunque in discussione, per il momento, dato che Mathieu Van der Poel guida con 90 punti di vantaggio su Van Aert (390 a 300); terzo è ora Aerts a 264, ...

Kevin Spacey Ancora nell'occhio del ciclone : E' iniziato tutto neanche una decina di giorni fa, sull'onda dello scandalo Weinstein, con la denuncia di molestie da parte del giovane attore Anthony Rapp, e per l'attore statunitense Kevin Spacey non sembrano più placarsi le polemiche. Prima l'accusa del figlio di Richard Dreyfuss che accusò il divo di averlo toccato nelle parti intime davanti al padre, poi la notizia del "Sun" di un presunto festino a luci rosse sulla costiera amalfitana (set ...

Domenica Live - Francesco Monte con gli occhi lucidi : “Amo Ancora Cecilia Rodriguez ma non riesco a perdonarla” : Francesco Monte a Domenica Live: la reazione alla storia nata tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser Francesco Monte è tornato a Domenica Live dopo il confronto con l’ex fidanzata Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne ha commentato con Barbara d’Urso la passione nata tra la sorella di Belen e […] L'articolo Domenica Live, Francesco Monte con gli occhi lucidi: “Amo ancora Cecilia ...

Amanda Knox : "Meredith mi manca - ho Ancora negli occhi la foto dell'autopsia. Dieci anni dopo mi restano le minacce e gli anni in carcere" : "Le mie memorie di Meredith sono sepolte sotto le orribili foto dell'autopsia, gli insulti verbali e le minacce di morte che ho ricevuto (e ancora ricevo), le false accuse, gli anni di carcere che ho sopportato, i processi multipli e i titoli spaventosi che sovrapponevano i nostri nomi e le nostre facce, ingiustamente, confondendo la sua morte con la mia identità". A Dieci anni dall'omicidio di Meredith Kercher, Amanda Knox torna a ...

A Milano smog Ancora oltre i limiti - da martedì scattano blocchi : Milano, 16 ott. (askanews) Restano stabili oltre la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo, le polveri sottili nell'area metropolitana di Milano. Le centraline dall'Arpa, l'agenzia regionale per l'...

Mercato Milan - occhi Ancora sul giovane Pellegri. La conferma dell'agente Riso : Lui vuole arrivare in pianta stabile in prima squadra e vedremo in futuro cosa' Notizie sul tema Dove vedere Inter Milan diretta tv e streaming oggi 15 ottobre Inter-Milan diretta TV streaming: dove ...