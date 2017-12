Anche il Ranking Uefa certifica la crescita Juve | 4Â° posto vicino

Tennis - Ranking ATP (20 Novembre) : Grigor Dimitrov nuovo numero 3 del mondo. Salgono Anche Goffin e Sock : Settimana straordinaria per Grigor Dimitrov. Il bulgaro ha vinto le ATP Finals 2017 ed è diventato il nuovo numero tre del Ranking mondiale. Questo è stato probabilmente l’anno della consacrazione per Dimitrov, che in finale a Londra ha sconfitto il belga David Goffin, che si consola salendo al settimo posto della classifica. Le ultime super settimane hanno permesso a Jack Sock di chiudere l’anno in ottava posizione. In testa ...