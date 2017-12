Anche Fabio Curto al TarantaWineFest di Pellaro

Nuoto - il ritorno di Fabio Scozzoli. Il romagnolo può tornare grande Anche in vasca lunga? : Gli Europei di Nuoto in vasca corta a Copenhagen (Danimarca) sono ormai già un dolce ricordo per la nostra nazionale, tornata nel Bel Paese con 17 medaglie all’attivo di cui 5 ori, 7 argenti e 5 bronzi. Un bottino cospicuo reso tale, soprattutto, da un’ultima giornata strepitosa nella quale gli azzurri hanno ottenuto 3 vittorie ed un secondo posto. Al festival dei metalli pregiati della cinque giorni danese ha partecipato in modo ...

Nuoto - il ritorno di Fabio Scozzoli. Il romagnolo può tornare grande Anche in vasca lunga? : Gli Europei di Nuoto in vasca corta a Copenhagen (Danimarca) sono ormai già un dolce ricordo per la nostra nazionale, tornata nel Bel Paese con 17 medaglie all’attivo di cui 5 ori, 7 argenti e 5 bronzi. Un bottino cospicuo reso tale, soprattutto, da un’ultima giornata strepitosa nella quale gli azzurri hanno ottenuto 3 vittorie ed un secondo posto. Al festival dei metalli pregiati della cinque giorni danese ha partecipato in modo ...

Anche Le Iene mandano ko Fabio Fazio : Floppa ancora Rai1 con Che Tempo Che Fa in onda dalle 20.38 alle 22.56. Il programma di Fabio Fazio ha totalizzato 3.906.000 spettatori (15.5% di share) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – in onda dalle 23 alle 0.17 –…Continua a leggere →

Nuoto - Europei Copenhagen 2017 : Fabio Scozzoli in finale con il 2° crono nei 50 rana! Bene Anche Martinenghi! : Fabio Scozzoli si conferma in grande forma ed approda in finale nei 50 rana agli Europei di Nuoto in vasca corta a Copenhagen (Danimarca). Il romagnolo ha chiuso la seconda semifinale alle spalle di Kirill Prigoda con il crono di 25″74. Il russo ha preceduto l’azzurro di appena 2 centesimi, eguagliando anche il primato europeo della distanza. “Solo” terzo, nel computo complessivo dei tempi, il campione olimpico britannico ...

Rosy Abate regina Anche negli ascolti : Fabio Fazio stracciato dalla serie tv di Canale 5 : Rosy Abate regina anche negli ascolti: Fabio Fazio stracciato dalla serie tv di Canale 5. Curiosi di sapere chi ha vinto la battaglia degli ascolti tv di domenica 10 dicembre? I dati auditel resi noti ...

'Meglio di Pirozzi chiunque - Anche Liguori'. Parla Fabio Rampelli : Almeno a quanto sembra di capire, l'intenzione dell'ex premier sarebbe quella di evitare una personalità troppo compromessa con la politica. E infatti, dalle parti di Storace e Alemanno, si nutre ...

Fabio Volo nuovo testimonial dello Ius soli - litiga Anche con Renzi : Uno scambio di battute acide sul tema caldo dello ius soli, un momento di tensione tra Matteo Renzi e Fabio Volo e lo show man e scrittore che abbandona polemicamente il palco dove c'è anche il ...

Ius soli - Fabio Volo rimbrotta Anche Renzi e abbandona la presentazione del proprio libro : Dopo il rimprovero a Berlusconi, "incidente diplomatico" a Serralunga d'Alba dove lo scrittore era ospite del patron di Eataly Farinetti

Giro d'Italia - Fabio Aru : ' Ci saranno molte salite ma la selezione ci sarà Anche con le cronometro' : Fabio Aru il cavaliere dei Quattro Mori lo scorso anno a causa di un infortunio non prese parte al Giro d'Italia, che per l'edizione numero 100 partiva proprio dalla sua Sardegna. Nel 2018 lo vedremo ...

Massimo Giletti attacca prima del duello con Fabio Fazio : 'Noi siamo piccoli - ma Anche la Juventus...' : ... si mostra battagliero in un'agguerrita intervista a La Zanzara , su Radio 24, dove premette chiaro e tondo: ' Dalla Rai mi ha fatto fuori Mario Orfeo , è stata una decisione politica'. E ancora: '...