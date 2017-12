Analisi Tecnica | Euro FX Future del 26 12 2017

Analisi Tecnica : Future E-mini Nasdaq 100 del 26/12/2017 : Chiusura del 26 dicembre Discesa moderata per il derivato sui titoli Tech americani , che chiude la giornata del 26 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,37% rispetto alla seduta ...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 22/12/2017 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Peggiora la performance del principale indice di Francoforte , con un ribasso dello 0,27%, portandosi a 13.074,5. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 22/12/2017 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, il principale indice della Borsa di Milano si posiziona a 22.208. Operativamente le attese sono per un proseguimento ...

Analisi Tecnica : indice Micex del 22/12/2017 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Discreta la performance del principale indice di Mosca , che si attesta a 2.102,21, in lieve aumento dello 0,42%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta ...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 22/12/2017 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, il principale indice di Atene si posiziona a 793,95. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata ...

Analisi Tecnica : Euro FX Future del 21/12/2017 : Chiusura del 21 dicembre Seduta trascurata per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , che archivia la giornata con un controllato +0,03%. Tecnica mente, il Future sul cambio Euro /Dollaro ...

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future del 21/12/2017 : Chiusura del 21 dicembre Modesta la performance per il derivato sui principali titoli europei , che ha registrato un marginale guadagno a 3.559. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ...

Analisi Tecnica : Bund Future del 21/12/2017 : Chiusura del 21 dicembre Seduta sostanzialmente invariata per il contratto a termine sul principale titolo governativo tedesco , che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,02%. Lo ...

Analisi Tecnica : BTP Future del 21/12/2017 : Chiusura del 21 dicembre Sessione moderatamente positiva quella del 21 dicembre, per il Future sul principale titolo di Stato Italiano , che termina gli scambi in salita a 137,12. Quadro tecnico in ...