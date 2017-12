: Ambulanza in scarpata, morto il paziente - BresciaOggiIT : Ambulanza in scarpata, morto il paziente - RealTimeNews__ : RT @SkyTG24: Ambulanza precipita in scarpata nel Torinese: morto paziente a bordo - Eugenio_Fortino : Torino, ambulanza precipita in una scarpata: morto il paziente - Tgcom24 -

Leggi la notizia su tuttosport

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) TORINO, 27 DIC - Incidente stradale questa sera in frazione Piandane, a Pertusio (Torino). Un'della Croce Bianca del Canavese, che ha sede a Valperga, è precipitata in una, per ...