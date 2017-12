: RT @CorriereTorino: Ambulanza fuori strada, morto il paziente - Convertino73 : RT @CorriereTorino: Ambulanza fuori strada, morto il paziente - infoitinterno : Ambulanza finisce fuori strada in un dirupo a Pertusio: morto il paziente (TorinOggi.it) - infoitinterno : Ambulanza finisce fuori strada nel fosso: morto il paziente (TorinoToday) - zazoomblog : #Torino ambulanza fuori strada morto il paziente #Torino, #ambulanza #fuori #strada: #morto #il #paziente - Sicinform : Torino, ambulanza fuori strada: morto il paziente -

Unadella Croce Bianca è precipitata in una scarpata a Pertusio, nel Torinese, a causa del fondole ghiacciato. Ila bordo, un uomo di 74 anni, è morto per una crisi cardiaca. Inutili i tentativi di rianimare l'anziano. Autista e un volontario a bordo del mezzo hanno riportato ferite non gravi. Sull'episodio indagano i carabinieri.(Di giovedì 28 dicembre 2017)