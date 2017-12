Allerta meteo Lazio | rischio neve su Appennino di Rieti | Aniene e Bacino del Liri

Allerta meteo Lombardia : moderata criticità per rischio neve su Alpi e Prealpi : La sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha confermato la moderata criticità (codice arancione) per rischio neve fino alle ore 8 di domani, giovedì 28 dicembre, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna), NV-02 (Media-Bassa Valtellina), ...

Allarme maltempo a Roma/ Allerta meteo Lazio e Liguria : pioggia e alberi caduti - traffico ko (ultime notizie) : Allarme maltempo, pioggia e neve: Allerta meteo oggi 27 dicembre 2017, previsioni per le prossime ore. Liguria e Lazio Allerta arancione, grandinata su Roma, alberi caduti e temporali

Allerta meteo Abruzzo : domani precipitazioni sparse e neve : Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Abruzzo rende noto che una intensa perturbazione di matrice atlantica sta entrando sul Mediterraneo Occiedentale e tra oggi e domani apporterà Maltempo intenso su tutta la Penisola. Per domani, martedi’ 28 dicembre 2017, sono previste precipitazioni sparse sui settori occidentali della regione, via via meno intense, fino ad assumere carattere residuo nel primissimo pomeriggio ed a ...

Nuovo pesante avviso di Allerta meteo della Protezione Civile : forte perturbazione al Sud - gelo e neve al Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – La perturbazione atlantica entrata stabilmente oggi sul Mediterraneo centrale continuerà a determinare forte maltempo su gran parte del nostro Paese, con un abbassamento delle temperature nella giornata di domani e la persistenza di una ventilazione sostenuta. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta meteo - ancora pioggia e neve : (ANSA) - ROMA, 27 DIC - La perturbazione atlantica che ha raggiunto l'Italia e che ha portato piogge, neve e venti forti su buona parte del paese, continuerà a far sentire i suoi effetti anche nelle ...

Maltempo - Allerta meteo su tutta Italia : alberi caduti e allagamenti a Roma : La Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo: si prevedono a partire dalla serata di oggi venti forti e di burrasca su Piemonte, Lombardia e Sardegna. Forti pioggia nella Capitale, con vigili del fuoco al lavoro: oltre 100 gli interventi in una sola giornata. Disagi in Campania

Allerta meteo Friuli : precipitazioni moderate per domani 28 Dicembre : Dopo il passaggio di un marcato fronte atlantico, domani si formera’ una depressione sull’alto Adriatico che richiamera’ aria piu’ fredda sulla regione. Venerdi’ la depressione si allontanera’ verso sud-est. In particolare, secondo il Bollettino meteorologico della Protezione civile Fvg, domani sono previste precipitazioni moderate e neve oltre i 400 metri. Probabilmente si formera’ ghiaccio al suolo sui ...

In Campania prorogata Allerta meteo : temporali e vento forte : Napoli, 27 dic. (askanews) La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo attualmente in vigore fino alle 20 di domani ...

Allerta meteo Toscana : possibili nevicate sui rilievi : La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per piogge e locali temporali in Toscana per la giornata di oggi e per nevicate e vento fino alla mezzanotte domani. Oggi la perturbazione in corso porterà piogge diffuse anche a carattere di rovescio o breve temporale associato a locali grandinate con rischio idrogeologico e idraulico su alta Toscana e Versilia, Val di Chiana, Val Tiberina e Maremma. I fenomeni sono ...

Allerta meteo Campania : criticità prorogata fino a domani sera : La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’Allerta meteo con criticita’ idrogeologica di colore Giallo fino alle 20 di domani sera estendendola a tutto il territorio regionale. La perturbazione, che al momento interessa alcune aree della Campania, a partire dalle 20 interessera’ anche le altre zone. Si prevedono, fino a domani sera, precipitazioni diffuse, anche a locale carattere di rovescio o temporale, ...

ALLARME MALTEMPO - PIOGGIA E NEVE/ Allerta meteo in Liguria - "declassamento entro sera" (ultime notizie) : ALLARME MALTEMPO, PIOGGIA e NEVE: Allerta meteo oggi 27 dicembre 2017, previsioni per le prossime ore. Liguria e Lazio Allerta arancione, "pronto declassamento entro sera"

Allerta meteo Sardegna : in arrivo forti venti di ponente o di maestrale : La Protezione civile regionale della Sardegna ha diffuso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse che riguarda, in particolare, le coste settentrionali e occidentali dell’isola su cui sono possibili burrasche: sono attesi forti venti di ponente o di maestrale dalle 18 di oggi e per le prossime ore, fino alle 21 di domani. E’ prevista un’attenuazione nella seconda parte della giornata di domani a partire dalle coste ...

Allerta meteo prolungata in Liguria (per pioggia e neve) : Genova, 27 dic. (askanews) Allerta meteo prolungata in Liguria. La Protezione civile regionale ha prorogato fino alle 19 di oggi l'Allerta gialla per piogge diffuse e temporali in quasi tutta la ...

Allerta meteo Abruzzo : criticità “arancione” per rischio idrogeologico localizzato : Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Abruzzo rende noto che dalla giornata di oggi, 27 dicembre e fino alle 14 di domani è prevista una criticità moderata (codice “arancione”) per rischio idrogeologico localizzato sulle zone “bacino dell’Aterno” e “Marsica” e per rischio idraulico diffuso sul “bacino alto del Sangro”. “Tutti i comuni delle zone di Allerta in cui ...