Allan | “Vogliamo lo Scudetto | non il titolo di Campioni d’inverno”

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Prima parte di stagione ad altissimi livelli per. Il centrocampista del Napoli sta offrendo grandissime prestazioni in questo avvio di stagione confermandosi come elemento assolutamente indispensabile per l’undici azzurro allenato da Maurizio Sarri. Il mediano brasiliano ha parlato ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ commentando subito il prossimo impegno dei partenopei, che saranno impegnati contro il … L'articolo: “Vogliamo lo, non ildid’inverno” proviene da ultimecalcionapoli.it.