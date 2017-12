Al via il bando di 391 milioni per la ricerca di base

Al via bando per la ricerca : stanziati quasi 400 mln : Lo rendono noto i ministri dell'Economia Pier Carlo Padoan e dell'Istruzione Valeria Fedeli. L'importo per il nuovo PRIN è il più alto di sempre, grazie alla scelta di Fedeli e Padoan, di concentrare ...

Anas - al via il bando per la variante di Casalpusterlengo : (Teleborsa) - È di 106 milioni di euro il valore del bando di gara che Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per l'affidamento dei lavori della variante di Casalpusterlengo alla strada statale 9 ...

Al via bando al commercio di avorio in Cina - ma c’è ancora poca informazione : Il bando sul commercio interno di avorio in Cina ha un diffuso consenso da parte della maggioranza dei consumatori e verosimilmente ridurrà in maniera sostanziale l’acquisto di prodotti in avorio. Tuttavia, molti cittadini non ne sono ancora a conoscenza. In vista dello storico bando che prenderà il via alla fine del mese, Traffic e Wwf hanno commissionato a GlobeScan, un’agenzia di consulenza indipendente, la più grande indagine mai condotta ...

Al via bando commercio avorio in Cina : ... Wwf Wildlife Practice Leader - Siamo fiduciosi che chiudendo le porte del più grande mercato legale di avorio, inizieremo il 2018 un passo più vicini a creare un mondo in cui la domanda di avorio è ...

via libera della Corte suprema al bando Trump su 6 Paesi islamici : Dopo l'approvazione in Senato della riforma fiscale, Donald Trump incassa un'altra vittoria. La Corte suprema ha infatti dato il suo parere favorevole della piena applicazione del provvedimento con ...

via libera a bando Trump su musulmani : (ANSA) - WASHINGTON, 4 DIC - La Corte Suprema degli Stati Uniti si e' espressa a favore della piena applicazione del 'bando' con cui l'amministrazione Trump ha imposto stretti limiti agli ingressi ...

Incendio in villetta abbandonata in viale Liguria a Milano : Milano, 1 dic. (askanews) Intorno alle 6 di questa mattina un Incendio ha parzialmente distrutto il tetto e l'ultimo piano di una villetta abbandonata dell'ex Sieroterapico da tempo divenuto luogo di ...

imprese culturali e creative - presentato primo bando regione umbria. assessore cecchini : al via la presentazione dei progetti : ...1% sul totale nazionale e 5,1% sul totale dell'economia), garantendo occupazione a più di 21mila persone (1,4% sul totale nazionale e 5,6% sul totale dell'economia). Entrando nei dettagli del bando ...

Al via il nuovo bando da 2 milioni di Fondazione Vodafone Italia per sport e disabilità : Fino al 23 gennaio sono aperte le candidature per il nuovo bando di OSO - Ogni sport Oltre di Fondazione Vodafone, la prima comunità digitale per avvicinare le persone con disabilità allo sport. Il ...

Concorso Inps - pubblicato il bando : al via le domande : ... di una laurea magistrale/specialistica in una delle seguenti discipline: finanza, ingegneria gestionale, relazioni internazionali, scienze dell'economia, scienze della politica, scienze delle ...

Lazio - Astral : al via campagna su abbandono rifiuti in strada : Roma, 24 nov. (askanews) Prosegue la campagna di sensibilizzazione 'Civiltà stradale' promossa da Astral Infomobilità, servizio di Astral Spa (Azienda Strade Lazio) che fornisce informazioni in tempo ...