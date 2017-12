Al gruppo PD Ars una presidenza | una vice presidenza e due segretari

Sicilia : Ars - De Luca lascia Udc e si iscrive al gruppo Misto (2) : (AdnKronos) - In Aula oggi De Luca ha comunque votato, per l'elezione del deputato questore, per il candidato dell'Udc Giovanni Bulla "a conferma che la mia uscita dal gruppo non ha nulla a che vedere con rivendicazioni personali". Intanto, annuncia, "inizio a preparare la mia proposta di finanziari

Sicilia : Ars - De Luca lascia Udc e si iscrive al gruppo Misto : Palermo, 21 dic. (AdnKronos) - Alle Regionali del 5 novembre era stato eletto nelle fila dell'Udc, ma adesso il deputato regionale Cateno De Luca ha deciso di aderire al gruppo Misto. Una scelta che, spiega, "non è assolutamente collegata alle suddivisioni di posizioni all'interno dell'Aula, anche p

Sicilia : Sammartino - Pd all'Ars gruppo allo sbando e c'è chi fa accordi con il M5S : Palermo, 18 dic. (AdnKronos) - "Il Pd all'Ars è un gruppo parlamentare allo sbando, questa è la verità...". E' la dura presa di posizione di Luca Sammartino (Pd), 'Mister preferenze' con gli oltre 32 mila voti ottenuti alle ultime regionali in Sicilia che, a poche ore dal ritorno in aula per elegger

Sicilia : fondi Comuni - Anci chiede incontro con presidente Ars e capigruppo : Palermo, 14 dic. (AdnKronos) - Un incontro urgente al prossimo presidente dell'Ars e ai capigruppo "per rimediare al taglio dei fondi ai Comuni stabilito dalle decisioni legislative del precedente governo e sulle quali si basa il decreto firmato ieri dagli assessori Grasso e Armao". A chiederlo è il

Sicilia : La Rocca Ruvolo eletta capogruppo Udc all'Ars : Palermo, 11 dic. (AdnKronos) - I deputati regionali dell'Udc hanno eletto oggi a Palazzo dei Normanni la deputata Margherita La Rocca Ruvolo nuovo capogruppo. I parlamentari eletti alle elezioni del 5 novembre scorso si sono riuniti alla presenza del presidente nazionale del partito Antonio De Poli.

Sicilia : Giuseppe Milazzo neo capogruppo Fi all'Ars : Palermo, 27 nov. (AdnKronos) - Sarà Giuseppe Milazzo il capogruppo di Forza Italia all'Assemblea regionale Siciliana. E' quanto è stato deciso durante una riunione dei neo eletti deputati alla presenza di Gianfranco Micciché, commissario del partito in Sicilia. Milazzo, che nella scorsa legislatura

Terni - direzione Pd : Pardini pronto ad uscire. In Comune tensione nella maggioranza. Cavicchioli - il capogruppo dem - riflette sul da farsi : Lo stesso capogruppo del Pd Andrea Cavicchioli sarebbe intenzionato a farsi da parte non condividendo la scelta politica. Non va molto meglio la situazione nel Pd ternano dopo il congresso della ...

Serie A Cagliari - Sau torna ad allenarsi in gruppo : Cagliari - Mattinata di allenamento, ad Asseminello, per il Cagliari , che prosegue la propria marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato, contro l' Udinese . L'allenamento di questa ...

Genoa - Ballardini risponde alle voci di scarsa professionalità : “questo è un gruppo serio” : “Qui sto bene, mi sento a casa, i posti sono meravigliosi, il lavoro anche, siamo molto contenti, abbiamo trovato un gruppo capace, serio, danno soddisfazioni in allenamento ed e’ un piacere allenare e vederli lavorare”. Cosi’ il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, alla terza esperienza sulla panchina rossoblu’. Il presidente Preziosi lo ha richiamato dopo l’esonero di Juric e ha affidato a lui il compito di ...

Probabili Formazioni Arsenal-Stella Rossa - Europa League 2017/2018 gruppo H : Le Probabili Formazioni di Arsenal-Stella Rossa: Wenger opta per un ampio turnover in vista della sfida di domenica contro il Manchester City. All’Emirates Stadium andrà in scena il quarto turno del Gruppo H: l’Arsenal di Arséne Wenger ospita la Stella Rossa di Belgrado, in una sfida che potrebbe chiudere il discorso qualificazione per i Gunners. Il club londinese è primo nel girone e a punteggio pieno, ed un successo, oltre ad ...