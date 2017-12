: Aereo fa testacoda a Boston:tanta paura - NotizieIN : Aereo fa testacoda a Boston:tanta paura - infoitestero : Usa: Boston,aereo in testacoda su pista ghiacciata, nessun ferito (AGI - Agenzia Giornalistica Italia)… - CarloBi85609759 : RT @Agenzia_Italia: #Breaking Usa: Boston,aereo in testacoda su pista ghiacciata, nessun ferito - Agenzia_Italia : #Breaking Usa: Boston,aereo in testacoda su pista ghiacciata, nessun ferito -

Mani strette avvolte ai braccioli del sedile e urli di. Questa la scena di un disastromancato per un pelo. 150 i passeggeri a bordo di un velivolo che ha fatto delle piroette su sé stesso sbandando sull'asfalto ghiacciato atterrando a. L'si è schiantato contro un cumulo di neve al bordo della pista di rullaggio.Tutti illesi i passeggeri: "All' improvviso, abbiamo cominciato a scivolare, poi a girare e girare. Impressionante!". Il volo proveniva da Savannah, in Georgia nel sud degli Stati Uniti.(Di mercoledì 27 dicembre 2017)