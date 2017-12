Addio Maestro | e grazie L' ultimo omaggio a Gualtiero Marchesi

Gualtiero Marchesi - Addio al maestro della cucina italiana : Poi, nel 2008, lo chef famoso in tutto il mondo avverte il bisogno di riavvicinarsi alla sua città natale: nasce cosi' il ristorante Teatro alla Scala Il Marchesi no , il suo omaggio alla musica, alla ...

Gualtiero Marchesi - Addio al Maestro : 20.55 Numerosi i messaggi di cordoglio per la morte di Gualtiero Marchesi . "Un onore averlo conosciuto, grande Maestro della nostra cucina e portabandiera del Paese", scrive su Twitter il ministro Martina. Ha saputo "portare la cucina italiana su cime inesplorate senza mai perdere le radici" della sua Milano, scrive il governatore Maroni. "La Lombardia e l'Italia ti sono riconoscenti". E per la città di Milano, dove Marchesi era nato, il ...

Andrea Pirlo e l’Addio definitivo. Ultima partita in MLS - passerella assordante a New York. Il Maestro si è ritirato : Andrea Pirlo ha chiuso ufficialmente la sua gloriosa carriera. Dopo averci illuminato per tre lustri con la sua classe proverbiale, il Maestro ha appeso definitivamente le scarpette al chiodo. Il 38enne aveva già comunicato le proprie intenzioni qualche mese fa, ma nella notte italiana ha calcato il campo per l’Ultima volta. Patrick Viera lo ha inserito al 90′ proprio per fargli gustare l’Ultima passerella in uno stadio, a ...