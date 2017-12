Accadde oggi | 70 anni fa la promulgazione della Costituzione

Accadde oggi : il 25 dicembre 800 l’incoronazione di Carlo Magno : Carlo Magno, figlio di Pipino il Breve e di Bertrada, divenne re dei Franchi nel 768. Sceso in Italia, sconfisse il re dei Longobardi e il 25 dicembre 800 fu incoronato da papa Leone III primo imperatore del Sacro romano impero. Morì ad Aquisgrana nell’814. L'articolo Accadde oggi: il 25 dicembre 800 l’incoronazione di Carlo Magno sembra essere il primo su Meteo Web.

Accadde oggi - Antonio Cassano : 18 anni fa il gol magico contro l'Inter : 18 dicembre 1999, una data che i tifosi del Bari, e non solo, non dimenticano. La serata del Bari-Inter deciso dal gol di Antonio Cassano, non serve aggiungere altro. Dopo l'esordio in Serie A nella ...

Accadde oggi aneddoti e curiosità sul 16 dicembre : 16 dicembre: i fatti del giorno Il 16 dicembre del 1893 alla Carnegie Hall di New York si tiene la prima della Sinfonia dal nuovo mondo di Antonín Dvorák. In questo giorno del 1910 Henri Coanda ...

Accadde oggi : 514 anni fa nasceva Nostradamus - famoso per le sue celebri profezie : Medico personale del re Carlo IX e astrologo di fiducia della regina di Francia Caterina de Medici e di Enrico e Francesco II, Michel de Nostre Dame, nato a Saint Remy de Provance il 14 dicembre 1503, soprannominato Nostradamus, è celebre per le sue “Quartine” che contengono profezie sulla storia del mondo fino all’anno 3797. Nostradamus e le sue profezie: gli attacchi di Parigi sono preludio della terza guerra ...

Accadde oggi : il 7 dicembre 1941 l’attacco a Pearl Harbor : 1/4 ...

Accadde oggi : 75 anni fa si accendeva il primo reattore nucleare : Il 2 dicembre 1942 Enrico Fermi e i suoi collaboratori dell’Università di Chicago accendevano la prima “pila” atomica denominata “Chicago Pile-1“, che generava la prima reazione nucleare a catena autoalimentata e controllata della storia. Era l’alba dell’era atomica. Fermi lo descrisse come “una pila grezza di mattoni neri e travi in legno“: era formata da un nocciolo di uranio e blocchi di ...

Accadde oggi : il 23 novembre 1980 il terremoto in Irpinia - una scossa violentissima cambia per sempre il volto del Sud Italia : 1/9 ...

Accadde oggi aneddoti e curiosità sul 23 novembre : Il 23 novembre del 1991, solo un giorno prima della morte, Freddie Mercury, frontman dei Queen, annuncia al mondo di essere malato di AIDS. Buon compleanno a Miley Cyrus, cantante, Vincent Cassel, ...

Accadde oggi : il 22 novembre 1963 veniva assassinato John Fitzgerald Kennedy - la sua morte ancora avvolta nel mistero : 1/7 ...

Accadde oggi aneddoti e curiosità sul 21 novembre : È il 21 novembre del 1953 quando le autorità del British Natural History Museum annunciano che il cranio dell'Uomo di Piltdown, considerato come uno dei più famosi crani fossili del mondo, è un falso.

Accadde oggi : il 20 novembre 1945 il processo di Norimberga : Si apre il 20 novembre 1945 a Norimberga il processo contro i crimini del Nazismo: si concluderà con 12 condanne a morte, 7 a pene detentive e 3 assoluzioni. Nell’agosto del 1945 gli alleati costituirono infatti un tribunale internazionale con 8 giudici, ovvero 2 rappresentanti per ciascuno dei paesi vincitori, che vide imputati 24 tra i maggiori esponenti dello stato nazista. I processi contro gli uomini di Hitler furono ben 12, oltre a ...

Accadde oggi : il 13 novembre 2009 la scoperta dell’acqua sulla Luna : Il 13 novembre 2009 la NASA annunciava i risultati della missione di una sonda inviata sulla Luna per rilevare la presenza dell‘acqua, confermando l’esistenza di depositi di ghiaccio nei pressi del Polo Sud Lunare. Si tratta di una scoperta di fondamentale importanza nell’ipotesi di un insediamento umano sul satellite naturale, in quanto il trasporto dalla Terra è estremamente costoso al punto da renderlo, di fatto, allo stato ...

Accadde oggi Aneddoti e curiosità sul 13 novembre : L'evento porterà a importanti cambiamenti in questo sport. Nello stesso anno a a Washington l'inaugurazione del memoriale dei veterani del Vietnam, dopo una marcia sul posto di migliaia di veterani ...

Accadde oggi : il 9 novembre 1989 una data storica - cade il Muro di Berlino : 1/6 ...