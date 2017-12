5 euro per visitare i Musei di Roma grazie a Mic | la card annuale

Sardegna : stanziati 187 mila euro per la promozione agroalimentare : Nei giorni scorsi la Giunta della Regione Sardegna, su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria, ha stanziato 187 mila euro per la realizzazione di azioni di informazione e promozione dei prodotti dell’agroalimentare. “Vogliamo dare ulteriore visibilità alle nostre eccellenze dell’agroalimentare, le migliori espressioni di un settore che ha grandi potenzialità e che, attraverso azioni di promozione mirate, può conquistare nuovi ...

Dipendenti pubblici : aumento minimo da € 1.019 euro e perequazione Video : Stretta sull’assenteismo, sulle molestie e sui conflitti di interesse, maggiori tutele per i lavoratori e maggiore forza contrattuale per i rappresentanti dei lavoratori sono le nuove regole scritte nel nuovo #contratto dei lavoratori pubblici. Il nuovo contratto avra' valenza triennale e pertanto, se la parte normativa non può essere utilizzata a ritroso per assenteismo, licenziamenti e così via, la parte economica avra' effetto dal gennaio ...

Ecco perché Trump taglia i fondi all’Onu. È tensione con l’europa : L’amministrazione Trump vuole tagliare 285 milioni di dollari di finanziamento alle Nazioni Unite per il 2018. Il piano è stato annunciato subito dopo che i Paesi membri avevano raggiunto un accordo sul bilancio 2017-2018, pari a 5,4 miliardi di dollari...

Lo Sportello di euromusica : alla scoperta dei pugliesi Medison : Lo Sportello di Euromusica: alla scoperta dei pugliesi Medison Euromusica - Dove c'è Musica Oggi diamo spazio ad una band pugliese emergente, i Medison: sono loro a presentarsi al nostro Sportello. E’ da poco uscito l’album d’esordio Identico, dal quale è estratto “Portami via”, il singolo disponibile in digital download e su tutte le piattaforme… Continue Reading → Lo Sportello di Euromusica: alla ...

Siena. Dal Bando Periferie arrivano 10 milioni di euro : Il Sindaco Bruno Valentini si è recato a Palazzo Chigi per la firma del cosiddetto Bando Periferie, che porterà a Siena 10 milioni di euro per contribuire a progetti che valgono complessivamente 16 milioni, poi è stata la volta del…Continua a leggere →

Torre Annunziata - con un biglietto da pochi euro vince un milione al Superenalotto : Torre Annunziata, vincita premio da un milione di euro che ha premiato il vincitore del concorso speciale di Superenalotto, '20 Nababbi a Natale'. Giocato nella storica tabaccheria di via Vesuvio, a ...

L’azienda va bene e premia i dipendenti : super bonus di 3000 euro in busta paga : Così la Biancalani di Prato, storica impresa del meccanotessile, ha festeggiato i 60 anni di vita. E un 2017 di crescita, dopo la crisi degli anni scorsi. L’esperta: «Il mercato premia innovazione e sostenibilità»

Ecco perché Trump taglia i fondi all'Onu. È tensione con l'europa : La decisione era nell'aria. Ma il taglio ai finanziamenti americani destinati alle Nazioni Unite rischia di esacerbare le già non idilliache relazioni tra Washington e i Paesi europei. L'...

Ecco perché Trump taglia i fondi all’Onu. È tensione con l’europa : L’amministrazione Trump vuole tagliare 285 milioni di dollari di finanziamento alle Nazioni Unite per il 2018. Il piano è stato annunciato subito dopo che i Paesi membri avevano raggiunto un accordo sul bilancio 2017-2018, pari a 5,4 miliardi di dollari...

Casa delle bambole da 26mila euro - ecco tutti i regali dei super ricchi : Case delle bambole da 26mila euro, macchina elettrica di lusso da 36mila euro e cavaluccio a dondolo di Swarovski da niente meno che 117mila euro. Sono questi alcuni dei regali che l'élite britannica farà ai proprio pargoletti. La stravaganza dei miliardari e milionari britannici è raccontato in un documentario di Channel dal titolo The World's Most Expensive Toys ed è stato ripresa in un articolo del Telegraph.Tra i giocattoli più ...

A NATALE SPECULA L'ALGORITMO (E L'euro PERDE IL 3%) : Gli algoritmi dell'alta finanza non vanno in vacanza, neanche a NATALE. Mentre nel mondo reale si aprivano pacchi e si facevano brindisi, SPECULAtori computerizzati prendevano di mira L'EURO ...

Abruzzo - nel bilancio nemmeno un euro per gli artigiani : l'amarezza delle associazioni : ... dagli organismi economici, dalle diverse forze politiche, dalle dichiarazioni evidentemente di facciata che riconoscono questo segmento dell'economia come vitale per l'Abruzzo. Le associazioni del ...

Speculatori computerizzati di Natale. Nel mirino l'euro - che perde il 3% in pochi minuti : Gli algoritmi dell'alta finanza non vanno in vacanza, neanche a Natale. Mentre nel mondo reale si aprivano pacchi e si facevano brindisi, Speculatori computerizzati prendevano di mira l'euro accelerando il numero delle vendite in un momento di scambi tradizionalmente esiguo per le festività. Secondo Bloomberg, in pochi minuti, nel giorno di Natale, la moneta unica europea ha perso il 3%, un calo che gli analisti attribuiscono a una serie ...

Blocco del traffico : Torino ferma mercoledì 27 dicembre i diesel euro 5 esenzioni e strade aperte : autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; r. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; s. autocappella; t. auto attrezzate per irrorare i campi; u. autosaldatrici; v. auto con installazioni ...