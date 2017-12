Il mondo e l'intera creazione aspirano con speranza ad essere liberati dalla corruzione (cfr Rm 8,18-22). ...

DIRETTA/ Milan Inter (risultato live 0-0) streaming video Rai : out Abate per infortunio (Coppa Italia) : DIRETTA Milan Inter, streaming video Rai.tv: secondo derby della Madonnina in stagione, questo valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

Avellino strapazza l'Orlandina e aggancia Milano : ROMA - La Sidigas Avellino affonda la Betaland Capo d'Orlando con un perentorio 97-69 nel positicipo della dodicesima giornata e centra il quinto successo in altrettanti incontri disputati in ...

Ambulanza in scarpata - morto il paziente : (ANSA) - TORINO, 27 DIC - Incidente stradale questa sera in frazione Piandane, a Pertusio (Torino). Un'Ambulanza della Croce Bianca del Canavese, che ha sede a Valperga, è precipitata in una scarpata, ...

Lazio - de Vrij prolunga l attesa e il rinnovo si fa più difficile : ROMA - De Vrij non ha ancora deciso se rinnovare o meno il suo contratto. La scadenza di Natale per dare una risposta definitiva, comunque, non è stata rispettata dal difensore olandese, 'indizio' che ...

Appello per la firma del Trattato di Proibizione in occasione della Marcia per la Pace di Trieste : Solo cosi' potrete sostenere di aver contribuito a un mondo migliore e piu' longevo. In allegato il nostro Invito piu' esteso anche a nome delle e dei partecipanti alla Marcia per la Pace. Ob ...

I buoni propositi di Legambiente per il nuovo anno : ... con le sue eccellenze e le sue produzioni di qualità, possa finalmente diventare nell'anno del cibo italiano nel mondo un distretto che faccia scuola sul biologico e sulle produzioni agricole di ...

Appello a lupi solitari Isis - colpite Usa : NEW YORK, 27 DIC - "Approfittate del fatto di poter ottenere facilmente pistole e fucili in America" e colpite. E' l'Appello lanciato a lupi solitari da un combattente dell'Isis, un americano ...

Roccastrada : un regolamento più semplice per il rilancio del Madonnino : ...Limatola - va ad affiancare altre azioni promosse dal Comune di Roccastrada per mettere a disposizione delle imprese una burocrazia più snella e favorire concretamente la ripresa dell'economia locale,...

DIRETTA/ Newcastle Manchester City (risultato finale 0-1) streaming video e tv. Tre pali colpiti dai Citizens! : DIRETTA Newcastle Manchester City: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventesima giornata di Premier League(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 22:32:00 GMT)

Rihanna - è morto il cugino/ Tavon è rimasto ucciso in una sparatoria a Santo Stefano : Rihanna, il cugino Tavon è morto in una sparatoria. La popstar ha ricordato il giovane, scomparso all'età di appena 21 anni, con un post condiviso sul proprio profilo ufficiale Instagram. (Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 22:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Natale d'amore per Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico 27 dicembre: Paolo Crivellin pronto alla scelta, chi sarà il nuovo tronista che prenderà quindi il suo posto?(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 22:32:00 GMT)

Avellino strapazza l'Orlandina e aggancia Milano : ROMA - La Sidigas Avellino affonda la Betaland Capo d'Orlando con un perentorio 97-69 nel positicipo della dodicesima giornata e centra il quinto successo in altrettanti incontri disputati in ...

Esercitazioni di tiro nel Mediterraneo per la Flotta russa del Baltico - : "Le navi hanno effettuato lanci missilistici elettronici contro obiettivi marini, che sono stati impostati utilizzando i sistemi di bordo. Le manovre di tiro sono state compiute simultaneamente dalle ...

I quadri di Pollock potevi farli anche tu? Forse no. Un video spiega perché : I suoi dipinti sono tra i più noti al mondo. Il dripping, la tecnica che lo ha reso popolare, ha introdotto un modo totalmente nuovo di approcciare la pittura, innescando una rivoluzione dalla quale è stato impossibile tornare indietro. ...