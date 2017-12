: RT @MediasetTgcom24: I medici di famiglia: "La vera influenza non è ancora arrivata" #influenza - stoelcker : RT @MediasetTgcom24: I medici di famiglia: "La vera influenza non è ancora arrivata" #influenza - GoldLight65 : RT @distefanoTW: Se non ti consente di mettere su casa e famiglia non è lavoro. Non chiamatelo lavoro! Il lavoro deve tornare ad essere sta… - stefaniami : RT @distefanoTW: Se non ti consente di mettere su casa e famiglia non è lavoro. Non chiamatelo lavoro! Il lavoro deve tornare ad essere sta… - NotizieIN : 1 famiglia su 10 non ha 1 libro a casa - lucvit69 : ?????? Infatti lasciano donne bambini anziani Tradiscono non solo la PATRIA che non sanno neanche cos'è, ma PEGGIO la… -

Continua a diminuire il numero di lettori, passati dal 42% della popolazione dai 6 anni in su del 2015 al 40,5% del 2016. Lo fa sapere l'Istat. La propensione alla lettura è maggiore fra le donne (il 47,1% contro il 33,5% degli uomini).La classe di età che legge di più è fra gli 11 e i 14 anni (51,1%). Persistono i divari territoriali: nelle regioni del Sud legge meno di una persona su 3 (27,5%), mentre in quelle del Nord-est si raggiunge il 48,7%. Unasu 10 non ha alcunin,dato costante ormai da 20 anni.(Di mercoledì 27 dicembre 2017)