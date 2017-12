Woodle Tree Adventures | Recensione | Trailer e Gameplay

: RT @NintendoHall: #WoodleTreeAdventures il titolo in arrivo il 23 dicembre sui #NintendoSwitch europei - Homura_Shinobi : RT @NintendoHall: #WoodleTreeAdventures il titolo in arrivo il 23 dicembre sui #NintendoSwitch europei - PyraXenoblade2 : RT @NintendoHall: #WoodleTreeAdventures il titolo in arrivo il 23 dicembre sui #NintendoSwitch europei - Mechanica_ARMS : RT @NintendoHall: #WoodleTreeAdventures il titolo in arrivo il 23 dicembre sui #NintendoSwitch europei - AmeliaSaillune : RT @NintendoHall: #WoodleTreeAdventures il titolo in arrivo il 23 dicembre sui #NintendoSwitch europei - Lisanna_44 : RT @NintendoHall: #WoodleTreeAdventures il titolo in arrivo il 23 dicembre sui #NintendoSwitch europei -

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di martedì 26 dicembre 2017) Su gentile concessione di Chubby Pixel, quest’oggi vogliamo condividere con voi ladi un simpatico, divertente ed economico indie che merita tutta la vostra attenzione, come lo è stato per noi, ci stiamo riferendo a, che a distanza di anni, arriva anche su Nintendo Switch.è quel platform che ami fin da subito, sia per il comparto grafico colorato e cartoonesco che per unimmediato, divertente e mai ostico o monotono. Approdato su Steam diversi anni fa,è arrivato anche sulla console Nintediana di nuova generazione. Nel gioco vestiamo i panni di un giovane ceppo di albero, il quale viene incaricato da una sorta di quercia secolare, di esplorare diversi mondi alla ricerca delle lacrime di una fata, con le quali è possibile ...