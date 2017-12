Whatsapp | dal 2018 cesserà lo sviluppo su alcuni smartphone | ecco quali

Dal 2018 Whatsapp cesserà lo sviluppo su alcuni vecchi cellulari : E in un mondo sempre più interconnesso, ogni novità o modifica legata all'applicazione di messaggistica istantanea più famosa del mondo diventa, indiscutibilmente, una notizia. In questo 2017 sono ...

Un messaggio su Whatsapp. Donna di Barletta evade dalla prigione in Egitto : E' una storia di soprusi e maltrattamenti, di quelle lontane dalla notorietà ma di certo non meno dolorosa di quelle alla ribalta della cronaca. Vede protagonista una ragazza ventiduenne di Barletta ...

Come utilizzare Whatsapp Desktop/Web e inviare messaggi direttamente dal computer : Tutti conosciamo e talvolta usiamo l’app WhatsApp ma pochi ancora usano le versioni per PC. Fondamentalmente esistono due modi per poter accedere a WhatsApp da PC, una tramite un’app dedicata (in versione Mac e Windows) e un’altra via web. Entrambe le versioni hanno però bisogno che il nostro cellulare sia acceso e connesso alla rete. Ecco in sintesi le versioni attualmente disponibili Versione web (tutte le piattaforme) accessibile da qui: ...

Whatsapp - tutti gli smartphone che dal prossimo anno non potranno più utilizzare l'app : WhatsApp si rinnova ed esclude dagli smartphone su cui sarà possibile utilizzare l'app alcuni vecchi modelli: ecco quali saranno l'app di messaggistica più famosa del mondo introduce un'importante novità per gli smartphone con i sistemi operativi più vecchi. Per alcuni telefoni infatti non sarà possibile utilizzare WhatsApp già dal 31 dicembre 2017. I dispositivi ...

Stop aggiornamenti Whatsapp per alcuni smartphone dal 31 dicembre 2017 : facciamo chiarezza : A partire dal prossimo 31 dicembre 2017 scatterà ufficialmente lo Stop agli aggiornamenti Whatsapp per alcuni smartphone. Le novità principali nello scorcio iniziale del nuovo anno riguarderanno come sempre i modelli più datati, anche se a differenza di quanto emerso in passato non dobbiamo parlare di piena incompatibilità, oppure di un'app bloccata e sospesa. Partendo da questo presupposto cruciale, proviamo a fare chiarezza su quelli che sono ...

Whatsapp : ecco i dispositivi su cui l’app non sarà più disponibile dal 2018 Video : #WhatsApp negli ultimi giorni non smette di far parlare di se. Nelle recenti settimane sono state introdotte [Video] alcune nuove funzioni che sono state molto gradite agli utenti che ne fanno uso. La funzionalita' che più ha sorpreso riguarda la possibilita' di cancellare i messaggi inviati. A tanti sara' infatti capitato di pentirsi di aver inviato un messaggio, ma non poter fare più nulla per rimediare alla ‘spiacevole’ situazione. Adesso ...

Whatsapp : ecco i dispositivi su cui l’app non sarà più disponibile dal 2018 : WhatsApp negli ultimi giorni non smette di far parlare di se. Nelle recenti settimane sono state introdotte alcune nuove funzioni che sono state molto gradite agli utenti che ne fanno uso. La funzionalità che più ha sorpreso riguarda la possibilità di cancellare i messaggi inviati. A tanti sarà infatti capitato di pentirsi di aver inviato un messaggio, ma non poter fare più nulla per rimediare alla ‘spiacevole’ situazione. Adesso invece entro 7 ...

Whatsapp : utenti bloccati dalla piattaforma - ecco perchè Video : #WhatsApp è l'applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo. L'app conta infatti milioni e milioni di download ed ogni giorno sono tantissimi coloro che ne fanno uso per comunicare con amici e parenti o per motivi di lavoro. La cosa che sicuramente più piace ai consumatori, è il fatto di poter usare tutte le funzioni [Video]gratuitamente, senza dover pagare alcuna somma di denaro. Nelle ultime ore però, alcune notizie hanno fatto il giro ...

Truffa Whatsapp - come difendersi dal messaggio che ruba soldi : 7 Dicembre 2017 - Con oltre un miliardo di utenti attivi ogni mese , WhatsApp è senza dubbio la piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Che si abbia uno smartphone, un tablet o un computer poco importa: nel giro di pochi secondi sarà possibile inviare messaggi, foto e note vocali ai nostri amici, ovunque si trovino. Una tale ...

Segnalato dalla Polizia di Stato : seggiolino in strada e lanci uova - ancora bufala Whatsapp : Inquietante quanto Segnalato dalla Polizia di Stato nella riproposizione di un vecchio messaggio WhatsApp relativamente all'utilizzo di un seggiolino per bambini sul lato della strada ed a lanci di uova sul parabrezza, definite i modi nuovi e diversi dei ladri per fermare gli automobilisti in viaggio, affinché accostino e possano derubarli e violentarli (se donne), o solo derubarli e picchiarli (magari fino a procurarne la morte) se ...

Buon compleanno - SMS : 25 anni di messaggi - dal GSM a Whatsapp : Il documento con cui Holley formalizzò il funzionamento dell'SMS L'SMS cambiò il modo di comunicare, l'economia di un mercato e persino il modo di concepire il telefono . Basta chiedere a un nativo ...

Whatsapp - dalla chat sarà possibile vedere video Youtube Video : Che sia uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati è cosa nota, che gli sviluppatori siano pronti continuamente ad innovarlo anche: parliamo di #Whatsapp, sistema di messaggistica che insieme a #Telegram e Messenger di Facebook, domina la loro categoria. Negli ultimi anni infatti, abbiamo assistito ad un incremento notevole di iscritti a questi sistemi, in quanto sia i messaggi scritti, che i messaggi vocali o la possibilita' di ...

Whatsapp - dalla chat sarà possibile vedere video Youtube : Che sia uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati è cosa nota, che gli sviluppatori siano pronti continuamente ad innovarlo anche: parliamo di Whatsapp, sistema di messaggistica che insieme a Telegram e Messenger di Facebook, "domina" la loro categoria. Negli ultimi anni infatti, abbiamo assistito ad un incremento notevole di iscritti a questi sistemi, in quanto sia i messaggi scritti, che i messaggi vocali o la possibilità di ...

Whatsapp down. Il servizio è fuori uso dall America all Europa : Problemi per WhatsApp. L'applicazione di Facebook sembra essere fuori uso in diverse parti del mondo. Colpito il Messico centrale, buona parte del Brasile, Los Angeles e San Francisco nell'est degli Stati Uniti e a ovest New York. E poi molti Paesi europei fra i quali l'Italia centro ...