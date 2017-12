Walter Mazzarri pronto per il Valencia

: Chi sarà il prossimo allenatore del Siviglia? Gli andalusi pensano a Montella e all'ex Napoli Walter MAZZARRI... - Iamnaples : Chi sarà il prossimo allenatore del Siviglia? Gli andalusi pensano a Montella e all'ex Napoli Walter MAZZARRI... - thexeon : Siviglia, per la panchina Montella o Mazzarri: e Wikipedia sceglie Walter - 57juan : Walter Montoy... ehhh Mazzarri - TutteLeNotizie : Siviglia, per la panchina Montella o Mazzarri: e Wikipedia sceglie Walter - serieB123 : Siviglia, per la panchina Montella o Mazzarri: e Wikipedia sceglie Walter -

(Di martedì 26 dicembre 2017) La notizia di un contatto tra ile l'ex tecnico di Inter e Napoli è assodato,sarebbea prendere in mano la squadra dell'ex allenatore Berrizzo, esonerato dopo aver vinto la sua partita più importante, quella contro un cancro maligno. Il tecnico livornese è in pole per una delle panchine più importanti d'Europa, dove si sono succeduti coach del calibro di Hector Cuper, Rafa Beniteze e Claudio Ranieri. L'ultimo italiano a sedere sulla panchina spagnola però non fu fortunato, si tratta di Cesare Prandelli cheassolutamente non deve emulare. Dopo i fasti con Reggina, Sampdoria e Napoli, il buonha dovuto subire l'onta dell'esonero con l'ultima Inter di Moratti, società che l'aveva accolto a braccia aperte dopo che aveva conteso lo scudetto alla Juventus con il suo Napoli, ma che dopo poco più di un anno di lavoro lo ha sollevato ...