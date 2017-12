Volley | SuperLega 2017-2018 – Perugia Campione d’Inverno! Sorpasso finale | Civitanova

Risultati Volley maschile/ Classifica aggiornata e diretta live score (Superlega 13giornata) : Risultati volley maschile: Classifica aggiornata e diretta live score delle partite della Superlega di pallavolo, 13giornata (oggi 26 dicembre).

Volley - SuperLega 2017-2018 – Tutti in campo a Santo Stefano! Ultima d’andata : Civitanova - Perugia e Modena per il primo posto : La pallavolo non si ferma per le feste e oggi si torna subito in campo! A Santo Stefano la SuperLega giocherà la tredicesima giornata, l’Ultima del girone d’andata. Il massimo campionato italiano di Volley maschile ci farà divertire anche sotto le feste, si preannuncia un turno interlocutorio ma con in palio punti pesanti. Ricordiamo che, a differenza delle passate stagione, le prime otto squadre non si qualificheranno ai quarti di ...

Volley : Superlega - Earvin e Swan Ngapeth lasciano Modena? : MODENA- Non sono giorni facili in casa Azimut Modena, nonostante la vittoria di Perugia ed una posizione di classifica di altissimo livello. In questi giorni è scoppiato fragroroso il caso che vede ...

Volley - SuperLega 2017-2018 Si gioca a Santo Stefano! 13giornata : calendario - programma - orari e tv (26 dicembre) : ...su Lega Volley Channel) 18.00 Wixo LPR Piacenza vs Calzedonia Verona (diretta streaming su Lega Volley Channel) 18.00 Tonno Callipo Vibo Valentia vs Biosì Indexa Sora (diretta streaming su ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Si gioca a Santo Stefano! 13^ giornata : calendario - programma - orari e tv (26 dicembre) : La SuperLega non si ferma per le feste, il massimo campionato italiano di Volley maschile scenderà in campo a Santo Stefano: si preannuncia un martedì 26 dicembre davvero ricco di emozioni con la tredicesima giornata, l’ultima del girone d’andata. Spettacolo annunciato sui sette campi, in palio anche il primo posto e l’annesso titolo platonico di Campione d’Inverno: Civitanova capolista cercherà di conservare il punto di ...

Volley : Superlega - l'ultima di andata nel giorno di Santo Stefano : I primi sei match sono in programma alle 18.00, mentre alle 18.15 è previsto il posticipo Diatec Trentino - Gi Group Monza con diretta su RAI Sport + HD. Azimut Modena - Kioene Padova. Sfida numero ...

Volley : Superlega - nel giorno di Santo Stefano si gioca per il titolo d'inverno : Sei match sono in programma alle 18.00, mentre alle 18.15 è previsto il posticipo Diatec Trentino - Gi Group Monza con diretta su RAI Sport + HD. Azimut Modena - Kioene Padova. Sfida numero 93 tra la ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Tutti i nomi nuovi per l’Italia : esplodono Nelli e Spirito - centrali in fermento - Parodi ritrovato : La SuperLega è ormai arrivata al giro di boa, il massimo campionato italiano di Volley maschile sta dando importanti indicazioni anche in ottica Nazionale. L’Italia è attesa da una grande stagione da protagonista che culminerà con i Mondiali casalinghi, Chicco Blengini deve costruire la formazione che tenterà l’assalto al trono iridato ed ha a disposizione una rosa comunque ampia tra cui poi scegliere effettivamente gli uomini da ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – 12^ giornata : pagelle - top e flop. Bruninho faro - Kovacevic-Hoag rinati - Plotnytskyi rivelazione e gli italiani… : Nel weekend si è disputata l’a dodicesima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Ricordiamo che Civitanova-Piacenza (3-2) si è giocata un mese fa e non è presa in considerazione in questo turno. Di seguito le pagelle, i top & flop della giornata. Bruninho: 8. Encomiabile regia del fenomeno brasiliano, la vera guida di Modena verso la vittoria ottenuta sul campo di Perugia che vale il secondo posto ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – 12^ giornata - i migliori italiani : Mengozzi e Spirito volano - Nelli-Polo da oscar - Beretta granitico : Nel weekend si è disputata la dodicesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vediamo quali sono gli italiani che si sono meglio comportati, ricordando che Civitanova-Piacenza (3-2) si è giocata un mese fa e dunque non è compresa tra le partite di questo fine settimana. STEFANO Mengozzi e LUCA Spirito. Verona continua a volare e sale al quarto posto in classifica, molto del merito passa per le mani del ...

Volley : Superlega - super Modena al PalaEvangelisti : IL PROSSIMO TURNO- 26/12/2017 Ore: 18.00 Diatec Trentino-Gi Group Monza Ore 18:15 Diretta RAI Sport; Azimut Modena-Kioene Padova; Wixo LPR Piacenza-Calzedonia Veronal; Tonno Callipo Calabria Vibo ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Modena stellare - sbancata Perugia! Civitanova in testa - tre squadre in un punto : Tre squadre raccolte in un punto nelle prime tre posizioni della classifica di SuperLega! Questo è il responso che porta in dote la dodicesima giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile: Civitanova si conferma al comando pur non giocando (questa sera affronterà lo Zenit Kazan nella Finale del Mondiale per Club) e conserva un punto di vantaggio su Perugia e Modena. I Canarini, infatti, espugnano il PalaEvangelisti con un rotondo ...