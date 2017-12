Video Gol Liverpool-Swansea City 5-0 | Highlights e Tabellino Premier League | 20^ Giornata

: RT @TuttaLaJuve: Il nostro gol più bello di tutto il 2017? - SepDam : RT @TuttaLaJuve: Il nostro gol più bello di tutto il 2017? - BianchiniR8 : RT @sscnapoli: #NapoliAtalanta 2-2: il secondo gol di Gaetano è un autentico capolavoro! ???? #PrimaveraNapoli ?? #ForzaNapoliSempre https://… - PeppeSSCHD : Come di consueto dopo Crotone il video di fine anno 2017 con tutte l’emozioni degli azzurri con tutti i gol Stay... - dani_men2za : armatura filme porno cu lesbiene visezi gol - CalcioNapoli24 : -

Leggi la notizia su lanotiziasportiva

(Di martedì 26 dicembre 2017) Risultato Finale5-0, Cronaca e, Coutinho (L), Firmino (L) 2, Alexander-Arnold (L), Oxlade-Chamberlain (L),20^, 26 Dicembre 2017. Sontuosa vittoria nel giorno del Boxing Day per il. Sono 5 le reti realizzate allo, sempre più fanalino di coda della. I Reds sono quarti con 38 punti e scavalcano il Tottenham in quarta posizione. LE SCELTE – Klopp si affida al 4-3-3, con Mignolet in porta con Alexander-Arnold, Matip, Klavan e Robertson in difesa. Can, Wjinaldum e Oxlade-Chamberlain sono i tre centrocampisti, mentre il tridente è composto da Salah, Coutinho e Firmino. Leon Britton risponde con un 4-3-3 a specchio. Fabiański va in porta, mentre Naughton, Fernandez, Mawson e Olsson in difesa. Carroll, Mesa e Fer a centrocampo, mentre Routledge, Ayew e McBurnie compongono il tridente ...