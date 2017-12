Video Gol Lazio-Fiorentina 1-0 | Highlightes e Tabellino Coppa Italia 26-12-2017

DIRETTA/ Lazio-Fiorentina (risultato live 1-0) streaming Video Rai : Lulic trova subito la via del gol : DIRETTA Lazio Fiorentina: streaming video Rai.tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita dell'Olimpico, valida per i quarti di finale della Coppa Italia(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 21:02:00 GMT)

Video Gol Liverpool-Swansea City 5-0 : Highlights e Tabellino Premier League - 20^ Giornata 26-12-2017 : Risultato Finale Liverpool-Swansea City 5-0, Cronaca e Highlights, Coutinho (L), Firmino (L) 2, Alexander-Arnold (L), Oxlade-Chamberlain (L), Premier League 20^ Giornata, 26 Dicembre 2017. Sontuosa vittoria nel giorno del Boxing Day per il Liverpool. Sono 5 le reti realizzate allo Swansea, sempre più fanalino di coda della Premier League. I Reds sono quarti con 38 punti e scavalcano il Tottenham in quarta posizione. LE SCELTE ...

Video Calcio - Boxing Day 2017 : che papera di Begovic! Il portiere scivola in area - gol facile di Arnautovic : Asmir Begovic si è reso protagonista di un’autentica papera durante Bournemouth-West Ham, match del tradizionale Boxing Day di Premier League. Il portiere bosniaco dei padroni di casa è clamorosamente scivolato al limite dell’area durante un facile disimpegno consegnando così il pallone ad Arnautovic che ha potuto segnare il momentaneo pareggio (2-2) all’82’. La partita si sarebbe poi conclusa per 3-3 al termine di uno ...

Video Gol Tottenham-Southampton 5-2 : Highlights e Tabellino - Premier League 26-12-2017 : Risultato Finale Tottenham-Southampton 5-2, Kane (TOT), Kane (TOT), Dele Alli (TOT), Son (TOT), Boufal (SOU), Kane (TOT), Tadic (SOU), Cronaca e Video Gol, Premier League 26 Dicembre 2017. Il Boxing Day di Premier League si apre con la facile vittoria del Tottenham sul Southampton con il risultato di 5-2. LE SCELTE – Confermatissimo 4-2-3-1 per il Tottenham, con unica punta Kane supportato da Son, Dele Alli e Eriksen. Southampton che deve ...

Juve-Roma : arriva il gol dell'ex Video : È appena terminata l'ultima partita valida per la 18^ giornata di campionato nella quale si sono affrontate all'Allianz Stadium di Torino #Juventus e Roma. I giallorossi del tecnico Di Francesco sono uscito sconfitti dalla sfida per via del classico gol di un ex, ma possono recriminare di non aver avuto il coraggio di affrontare a viso aperto i bianconeri di Massimiliano Allegri, regalando i primi 25' minuti del match ai bianconeri. Il tecnico ...

Video/ Sassuolo Inter (1-0) : Tramontana se ne va. Highlights e gol della partita (Serie A 18^ giornata) : Video Sassuolo Inter (1-0): gli Highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 23 dicembre per la 18^ giornata del campionato di Serie A a Reggio Emilia(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 12:06:00 GMT)

Video/ Milan Atalanta (0-2) - Brogna fa ironia. Highlights e gol della partita (Serie A 18^ giornata) : Video Milan Atalanta (0-2): gli Highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 23 dicembre per la 18^ giornata del campionato di Serie A a San Siro(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 11:52:00 GMT)

Video/ Napoli Sampdoria (3-2) - Hamsik : molto contento! Highlights e gol della partita (Serie A 18^ giornata) : VIDEO Napoli Sampdoria (3-2-): gli Highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 23 dicembre per la 18^ giornata del campionato di Serie A al San Paolo. Partenopei in rimonta(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 10:11:00 GMT)

Video/ Genoa Benevento (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 18^ giornata) : Video Genoa Benevento (1-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 23 dicembre. Gli stregoni restano a 1 punto in Serie A: decide il rigore segnato da Lapadula(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 09:53:00 GMT)