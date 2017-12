VICTORIA | anticipazioni TERZA PUNTATA di martedì 2 gennaio 2018

: #Victoria su Canale 5, anticipazioni seconda puntata - Cinziadlp : #Victoria su Canale 5, anticipazioni seconda puntata - redazionetvsoap : #Victoria, martedì prossimo prosegue la #fiction #anticipazioni - PaoloSutera : #Victoria, le anticipazioni della puntata del 2 gennaio 2018 @VictoriaSeries - zazoomblog : #Victoria serie tv anticipazioni puntata stasera e trama quarta #Victoria, #serie #tv: #anticipazioni #puntata ... -

Leggi la notizia su tvsoap

(Di martedì 26 dicembre 2017)della fiction, in ondain prima serata su Canale 5: Fictionepisodio “MATRIMONIO REALE” I tentativi da parte didi assicurare una rendita ad Albert vengono purtroppo respinti dal Parlamento: sia lei che il fidanzato si lasciano prendere dalla paura e temono per il loro futuro insieme. Le nozze si avvicinano e la tensione aumenta, riuscirannoe Albert a risolvere in tempo utile i loro dissapori?, trama episodio “IL MARITO DELLA REGINA” La felicità beata della coppia reale viene minacciata quando Albert viene platealmente umiliato dal Duca di Sussex. Allarmata per il dispiacere del consorte,decide di utilizzare ogni furbizia per far avere ad Albert il rispetto che merita, ma lui ha già le sue idee su come dimostrare il proprio ...