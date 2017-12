: Mattarella verso lo scioglimento delle Camere il 28 dicembre (LaPresse) - infoitinterno : Mattarella verso lo scioglimento delle Camere il 28 dicembre (LaPresse) - IANMILIN : Mattarella verso lo scioglimento delle Camere il 28 dicembre Potrebbe essere il primo passo per la fine della ditta… - infoitinterno : Verso lo scioglimento delle Camera, sfuma lo Ius soli (L'Huffington Post) - Filippopompei : RT @Ivanlobello1: Verso lo scioglimento delle Camera, sfuma lo Ius soli - - Ivanlobello1 : Verso lo scioglimento delle Camera, sfuma lo Ius soli - -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 26 dicembre 2017) Archiviata la manovra economica e a due giorni dalla conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio, la XVII legislatura si avvia a conclusione. LoCamere è imminente, probabilmente lo stesso 28 dicembre dopo l'incontro con i giornalisti parlamentari di Paolo Gentiloni.Ma sulla fine della legislatura pesa il destino dello Iusche sembra ormai segnato a meno di improbabili colpi di scena. Secondo quanto si apprende, infatti, in assenza di segnali concreti dalla maggioranza del Parlamento sull'intenzione di voler davvero approvare la legge sulla cittadinanza, la data del 28 per loresta la più plausibile.Del resto i segnali sullo Iussono arrivati, ma in senso opposto: nell'ultima seduta del Senato, il 23 dicembre scorso, è mancato il numero legale - assenti M5s, Lega, Forza Italia e anche parte del Pd - e l'esame ...