Basket - 12a giornata Serie A 2017-2018 : in campo a Santo Stefano con il big match Milano-Brescia e Venezia-Sassari : Dodicesima giornata del campionato italiano di Basket che si dividerà su tre giorni. Si comincia domani con due anticipi, poi pausa per Natale e si riprende il giorno di Santo Stefano, per poi chiudere mercoledì con il posticipo. Negli anticipi del sabato si intrecciano tanti temi: lotta per le prime posizioni, qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia e salvezza. Torino e Reggio Emilia si sfidano dopo le due belle vittorie in Eurocup che ...

Basket - Champions League : Oldenburg-Sassari 90-72 - ora Aek-Venezia e Avellino-Nanterre : Oldenburg-Sassari 90-72 (23-21, 47-33; 67-47) Si interrompe la striscia positiva di Sassari, gli uomini di Pasquini dopo 7 vittorie consecutive fra campionato e coppa, sbattono contro l'Oldenburg in ...

Basket - Champions League 2017-2018 : chance per Capo d’Orlando - Sassari e Avellino per fare un passo avanti. Serve una scossa a Venezia : Nono turno della Basketball Champions League 2017-2018. Le quattro italiane impegnate proseguono la loro rincorsa verso la qualificazione al turno successivo, la top 16, al quale accederanno solo le prime quattro di ogni raggruppamento. È la seconda partita di ritorno: il margine di errore si riduce sempre di più. Iniziamo da Capo d’Orlando, la prima a scendere in campo. L’inizio in Europa era stato da brividi, con cinque sconfitte ...

Basket - Sassari ferma la corsa di Brescia. Reggio corsara a Venezia. Pesaro ko a Pistoia : Bologna, 9 dicembre 2017 – La prima sorpresa della decima giornata è arrivata dal PalaGeorge di Montichiari dove l a Germani Brescia è stata sconfitta 79-78 dalla Dinamo Sassari ed ha incassato la ...

Basket - 10a giornata Serie A 2017-2018 : colpi esterni di Sassari e Reggio Emilia. Cadono Brescia e Venezia. Vince anche Pistoia : Cadono le prime della classifica negli anticipi della 10a giornata di Serie A. Si ferma soprattutto l’imbattibilità della Germani Basket Brescia, che dopo nove vittorie consecutive viene sconfitta davanti al proprio pubblico dalla Dinamo Sassari per 78-79. Ko anche Venezia, anche lei sconfitta di misura in casa da Reggio Emilia 68-66. Nel terzo anticipo della serata altra vittoria in volata nello scontro salvezza della The Flexx Pistoia contro ...

Basket - Champions League 2017-2018 : Sassari vince in Russia - Venezia beffata sulla sirena : Una vittoria ed una sconfitta nel mercoledì di Champions League per l’Italia. La Dinamo Sassari sbanca la Russia, vincendo sul campo della Enisey Krasnoyarsk 65-75, mentre la Reyer Venezia viene beffata sulla sirena dagli spagnoli dell’Estudiantes 81-80 Una vittoria molto importante quella di Sassari. La Dinamo ha iniziato fortissimo in Russia con un pazzesco parziale di 16-0 che ha indirizzato tutta la gara. I padroni di casa ...

Basket - Champions League 2017-2018 : Venezia per allungare - Capo d’Orlando con le spalle al muro. Chance importante per Sassari e Avellino : Dopo la sosta per le Nazionali torna in campo la Basketball Champions League 2017-2018, giunta alla 7a giornata, l’ultima del girone d’andata. La situazione delle quattro italiane impegnate è differente. Andiamo ad analizzare il prossimo turno. La prima a scendere in campo sarà la SikeliArchivi Capo d’Orlando, quella messa peggio. La squadra siciliana è con le spalle al muro, con una sola vittoria in sei partite. La formazione ...

Basket Serie A - Venezia e Brescia sole in vetta. Milano cade a Sassari : Bologna, 29 ottobre 2017 – Dopo le gare pomeridiane della quinta giornata del campionato di Serie A si screma il gruppo di testa dove sono rimaste soltanto la Reyer Venezia e la Germani Brescia . ...

Basket - Serie A 2017-2018 : Venezia sbanca Bologna e rimane in testa con Brescia! Milano naufraga a Sassari : Dopo l’anticipo di ieri tra Avellino e Cantù, la 5a giornata della Serie A 2017-2018 ha visto disputarsi ben sette incontri quest’oggi. Il programma è stato aperto da Capo d’Orlando e Torino. Grande prova della FIAT, che ha espugnato il Pala Fantozzi per 73-70 al termine di un match molto combattuto. La Betaland ha fatto la partita nella prima parte, volando in doppia cifra di vantaggio fino al 44-32 dell’intervallo, con ...

Basket - Serie A : Milano - primo stop a Sassari. Venezia rimonta la Virtus : Serie A Il calendario Dopo la vittoria di Avellino su Cantù nell'anticipo del sabato, la quinta giornata si conclude oggi con Trento-Reggio Emilia, in programma alle 20.15. Banco di Sardegna Sassari-...

Basket - 5a giornata Serie A 2017-2018 : big match Sassari-Milano e Bologna-Venezia. Brescia di scena a Brindisi : Quinta giornata del campionato italiano di Basket che si prospetta essere molto spettacolare e con tante partite molto interessanti. Le tre squadre in testa alla classifica sono tutte impegnate in trasferta. L’Olimpia Milano, reduce dalla prima vittoria in Eurolega contro il Barcellona, sarà di scena a Sassari contro una Dinamo, che anche lei arriva dal primo successo in Champions League. Una sfida sempre molto sentita, con una rivalità ...

