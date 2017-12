: RT @laperlaneranera: Se non nasci in Vaticano anche se ci lavori da anni non ti daranno mai la Cittadinanza dello STATO del VATICANO Resta… - beppem54 : RT @laperlaneranera: Se non nasci in Vaticano anche se ci lavori da anni non ti daranno mai la Cittadinanza dello STATO del VATICANO Resta… - MadagioPepe : RT @laperlaneranera: Se non nasci in Vaticano anche se ci lavori da anni non ti daranno mai la Cittadinanza dello STATO del VATICANO Resta… - franco_dimuro : RT @laperlaneranera: Se non nasci in Vaticano anche se ci lavori da anni non ti daranno mai la Cittadinanza dello STATO del VATICANO Resta… - AndreaMsg71 : RT @laperlaneranera: Se non nasci in Vaticano anche se ci lavori da anni non ti daranno mai la Cittadinanza dello STATO del VATICANO Resta… - enzono16 : RT @laperlaneranera: Se non nasci in Vaticano anche se ci lavori da anni non ti daranno mai la Cittadinanza dello STATO del VATICANO Resta… -

agli arresti la 25enne, che ieri in piazza San Pietro, a seno nudo, ha preso in braccio il bambinello del presepeurlando in inglese "God is woman!". Subito bloccata dalla polizia,deve rispondere dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, offese a confessione religiosa, tentato furto e atti osceni in luogo pubblico. L'amica che la accompagnava, una connazionale di 22 anni, è stata denunciata per concorso nei reati di offesa a confessione religiosa e tentato furto.(Di martedì 26 dicembre 2017)