Usa - nuovo scandalo molestie investe la testata Vice : tra le vittime anche la figlia di Walter Veltroni : Usa, nuovo scandalo molestie investe la testata Vice: tra le vittime anche la figlia di Walter Veltroni Lo scandalo che ha investito la media company statunitense Vice coinvolge numerose ex dipendenti molestate, tra loro anche Martina Veltroni, figlia dell’ex segretario del Pd Walter.Continua a leggere Lo scandalo che ha investito la media company statunitense Vice […] L'articolo Usa, nuovo scandalo molestie investe la testata Vice: ...

Ginnastica - il CT del Canada accUsato di abusi sessuali. Rilasciato su cauzione - nuovo scandalo dopo gli Usa : Dave Brubaker, Direttore Tecnico della Nazionale Canadese di Ginnastica artistica femminile, è stato accusato di dieci reati sessuali. Il coach, residente a Sarnia (Ontario), è stato arrestato e accusato dei seguenti capi di imputazione: un invito sessuale, tre interferenze sessuali, tre sfruttamenti sessuali e tre violenze sessuali. Brubaker è stato Rilasciato su cauzione, la prossima udienza è prevista per il mese di febbraio. Alcuni capi ...

Il retroscena La Boschi - lo scandalo banche - l'accUsa di mentire e lo scontro con Travaglio in tv : "Hai fatto soldi con un'attrice mezza ... : La crisi si apre intorno alle 14 a palazzo San Macuto, a Roma, dove la Commissione banche sta sentendo Giuseppe Vegas:il numero uno della Consob in scadenza proprio in questi giorni, uomo di Forza ...

Scandalo Weinstein : Claudia Gerini accUsata di aver molestato una modella : Il mondo dello spettacolo ci offre sempre tanti punti di riflessione, così dopo il racconto di Asia Argento su Harvey Weinstein, la modella Zoe Brock ha tirato in mezzo a questo Scandalo l’italianissima Claudia Gerini. Marco Bocci e Laura Chiatti litigano per colpa di Claudia Gerini Secondo la ragazza, l’attrice le avrebbe proposto un rapporto a tre:”(Lombardo) […]

Olimpiadi invernali 2018 - dopo lo scandalo doping esclUsa la Russia. Ma gli atleti “puliti” potranno partecipare : Un’Olimpiade senza Russia, ma con i Russi. Il Comitato olimpico internazionale ha deciso: ai prossimi Giochi invernali di Pyeongchang 2018 in programma a febbraio in Corea del Sud non ci sarà la nazione di Vladimir Putin, sospesa a tempo indeterminato per lo scandalo doping scoppiato nel 2015. I suoi atleti (o almeno quelli ritenuti puliti al di sopra di ogni ragionevole dubbio), potranno partecipare lo stesso, senza bandiera e senza inno, sotto ...

Come cambia la ginnastica negli Usa dopo lo scandalo abusi sessuali? Il nuovo piano e la prevenzione : La ginnastica USA è travolta dallo scandalo degli abusi sessuali perpetrati dal dottor Larry Nassar nel corso degli anni. Il medico si è dichiarato colpevole in tribunale e ora si attende l’esito del processo previsto per il mese di gennaio. Le confessioni di McKayla Maroney, Gabby Douglas e Aly Raisman hanno ulteriormente sensibilizzato l’ambiente. Oggi è iniziata la Presidenza di Kerry Perry che dovrà guidare USA Gymnastics fuori ...

Usa - immigrato messicano assolto dall’accUsa di omicidio. Trump : “Un verdetto scandaloso” : Un immigrato messicano è stato assolto dall’accusa di omicidio e la sentenza ha fatto infuriare il presidente Donald Trump. “Un verdetto scandaloso, nessuno stupore se la gente del nostro Paese è così arrabbiata per l’immigrazione illegale“. Durante la sua campagna elettorale, Trump aveva cavalcato l’episodio dell’omicidio come simbolo contro l’immigrazione clandestina. L’omicidio risale a luglio del ...

Scandalo molestie - Nbc licenzia conduttore Matt Lauer : accUsato da una collega : Con Lauer si allunga la lista delle personalità del mondo dei media travolte dallo Scandalo delle molestie sessuali, fra queste anche il conduttore della Cbs

Grande Fratello Vip - Belen Rodriguez delUsa da Cecilia dopo lo scandalo? Video : Cecilia Rodriguez è stata eliminata dalla puntata del #Grande Fratello VIP ed è tornata a casa, dove ad attenderla c'era tutta la sua famiglia compresa la sua amata sorellina Belen Rodriguez, [Video] che nel corso del reality show le ha fatto anche una graditissima sorpresa presentandosi all'interno della casa più spiata d'Italia per dare supporto a lei e a Jeremias. Tuttavia Belen è entrata nella casa del GF Vip 2017 prima che esplodesse lo ...

SCANDALO WEINSTEIN - ORA ASIA ARGENTO ACCUsa UN REGISTA ITALIANO : Non finisce il caso Harvey WEINSTEIN, anzi si arricchisce di nuovi particolari scabrosi e a fornirli è ASIA ARGENTO, che tira fuori dal cappello un’altra ACCUSA: “#quellavoltache un REGISTA/attore ITALIANO tirò fuori il suo pene quando avevo 16 anni nella sua roulotte mentre parlavamo del personaggio” denuncia l’attrice-REGISTA, raccontando un altro caso di violenza sessuale ai suoi danni. E non è l’ultimo….Il caso WEINSTEIN ha scoperchiato un ...

Scandalo molestie - Sepp Blatter accUsato dall’icona Hope Solo : “Mi importunò prima della cerimonia del Pallone d’oro” : Lo Scandalo molestie travolge anche il mondo del calcio. E tocca l’ex numero uno della Fifa, Sepp Blatter, finire nell’occhio del ciclone. Il boss del Pallone – travolto due anni fa dalle accuse di corruzione – è accusato dall’ex portiere della nazionale Usa Hope Amelia Solo: “Mi ha messo una mano sui glutei durante la cerimonia del Pallone d’oro 2013, poco prima di salire sul palco”, ha raccontato ...

The Flash travolta dallo scandalo sessuale : Andrew Kreisberg è finito sotto accUsa per molestie : Anche l'Arrowverse e la serie The Flash sono finite in questa valanga dello scandalo sessuale che sta mettendo in ginocchio la televisione e il cinema americano. Questa volta a finire sotto accusa è uno dei papà di The Flash la serie tv con Grant Gustin nei panni del velocista scarlatto arrivata ormai alla sua quarta stagione. Quello aperto dal caso Weinstein sembra ormai un pozzo senza fine e gli americani sembrano davvero pronti ad ...

Anche Louis CK travolto dalla scandalo : cinque donne lo accUsano di molestie : Comico, attore, maestro del politicamente scorretto. Dopo Weistein, Toback e Spacey le accuse di molestie raggiungono (e travolgono) un altro big come Louis CK, 50 anni. A mettere nero su bianco le denunce è il New York Times che in una nuova inchiesta raccoglie le testimonianze di cinque donne. Le insinuazioni intorno al comico non sono una novità. Da anni nell’ambiente circolavano voci di «comportamenti sessualmente inappropriati» da ...

Bono sullo scandalo Paradise Papers - il leader degli U2 “estremamente stressato” si difende dall’accUsa di frode : Le prime dichiarazioni ufficiali di Bono sullo scandalo Paradise Papers, che lo vede coinvolto insieme ad altre celebrità del calibro di Madonna e della Regina Elisabetta d'Inghilterra, sono arrivate due giorni dopo la diffusione sui grandi media internazionali dei primi dati emersi dal rapporto sugli investimenti dei Big della Terra nei paradisi fiscali. In un comunicato ufficiale, il leader degli U2 si è detto "estremamente stressato" ...