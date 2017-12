Fiat 500L - All'asta quella Usata dal Papa a Philadelphia : Dopo l'esemplare battuto All'asta lo scorso anno per 300 mila dollari, un'altra Fiat 500L utilizzata da Papa Francesco andrà All'asta.A mettere in vendita la vettura è stata l'arcidiocesi di Philadelphia e tutti i ricavati andranno in beneficenza alla Catholic Charities Appeal, un'associazione che fornisce educazione, servizi sociali e supporto ai più bisognosi.Asta benefica. Sua santità ha viaggiato su quest'auto in occasione del World Meeting ...

Lite sullo ius soli con Renzi davanti a 500 persone - Fabio Volo si alza e se ne va (poi si scUsa su Twitter) : Matteo Renzi e Fabio Volo hanno dato vita in serata ad un duro scontro, condito di battute acide sul tema caldo dello ius soli. Lo showman ha abbandonato polemicamente il segretario del Pd scusandosi...

Terrorismo : generale iraniano Soleimani - Stato islamico ha caUsato perdite per 500 miliardi di dollari : ... ha detto Soleimani, citando statistiche preliminari secondo le quali il mondo avrebbe perso 500 miliardi di dollari a causa dell'organizzazione. "Migliaia di musulmani sono stati vittime dei ...

Treviso - licenziata l’infermiera sospettata di non avere vaccinato 500 bambini. Ulss : “Giusta caUsa” : licenziata. Dopo mesi di sospetti, indagini della magistratura, accertamenti da parte delle autorità sanitarie, l’Ulss 2 di Treviso ha inviato una raccomandata a Emanuela Petrillo, l’assistente sanitaria accusata di non aver effettuato le vaccinazioni a qualche centinaio di persone, comunicandole che il rapporto di lavoro è stato interrotto. La motivazione? Giusta causa, per non aver rispettato gli obblighi contrattuali legati allo ...

DONATELLA RETTORE/ “Ho perso 500 mila euro in Popolare Vicenza - ma non farò caUsa : non do soldi agli avvocati” : DONATELLA RETTORE, cantante famosa soprattutto negli anni ottanta, ha visto sparire 500.000,00 euro dal proprio conto alla Banca Popolare di Vicenza. Erano stati investiti in azioni.(Pubblicato il Sat, 11 Nov 2017 08:19:00 GMT)

Usa - nuova offensiva anti immigrati : espulsi 2500 provenienti dal Nicaragua : Prosegue il pugno di ferro dell'amministrazione Usa contro l'immigrazione clandestina. La Casa Bianca ha emesso un ordine di espulsione per 2.500 nicaraguensi che avevano un permesso disoggiorno provvisorio (Tps). L'ordine, che dà 14 mesi di tempo per lasciare gli Stati Uniti, è scattato dopo che non è stato rinnovato il Temporary Protected Status, programma che da quasiventi anni proteggeva gli immigrati del Paese centroamericano ...

LOMBARDIA. CULTURA - APREA : CON Usa PROMUOVIAMO MOSTRA SU LEONARDO A 500 ANNI DALLA MORTE : IL MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA - 'Per il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia - ha chiosato l'assessore all'Istruzione - e' stato promosso il progetto dell'apertura di una ...

Borsa Usa - Wall Street avanza : Dow Jones supera i 23.500 punti : Il Dow Jones continua la sua corsa al rialzo e supera per la prima volta i 23.500 punti, spingendosi fino a 23.505 punti per poi ripiegare. Il Dow Jones sale ora dello 0,51% a 23.494,85 punti, il ...

Nei guai il piromane della 500 nera : è accUsato di oltre cento roghi : Ha dato fuoco ad oltre 100 automobili. Un vero e proprio incubo che, a bordo della sua Fiat 500 nera, ha terrorizzato i residenti dell'area sud di Roma e della sua prima provincia. Già fermato lo scorso mese di luglio dopo essere stato...

Pecci perde caUsa di lavoro : indennizzo da 500mila euro : Nei giorni scorsi il tribunale di Prato ha da to ragione a due operatrici didattiche. Nel 2011 fu interrotto il rapporto di lavoro a progetto che avevano col Museo