Uomini e Donne | la gaffe di Ester Glam | i follower non perdonano

SONIA LORENZINI E EMANUELE MAUTI SI SONO LASCIATI/ Uomini e donne - i fan tristi sui social : "Siete speciali" : SONIA LORENZINI ed EMANUELE MAUTI si SONO LASCIATI: è finitra per la coppia nata a Uomini e donne. Su Instagram: “Una sconfitta”. Le ultime notizie sull'ex tronista e il pallanuotista(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 19:22:00 GMT)

Uomini E DONNE / Alex Migliorini e Alessandro D'Amico nella bufera : la foto criticata dal web (Trono Classico) : Mario Serpa e Claudio Sona sono volati a Berlino per il loro primo Natale insieme dopo tutto quello che è successo dentro e fuori UOMINI e DONNE, i fan hanno avuto il loro regalo?(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 19:10:00 GMT)

Uomini e Donne - Sonia e Emanuele si sono lasciati : È finita la storia d'amore tra Sonia Lorenzini e Emanuele Mauti, i due hanno deciso di comunicarlo di persona ai loro fan.Erano infatti settimane che si parlava di una presunta rottura, ma fino a oggi non erano arrivate né smentite né conferme ufficiali. Ora, a distanza di 10 mesi di relazione, entrambi hanno rotto il silenzio. Il primo è stato Emanuele Mauti che attraverso il suo profilo Instagram ha scritto un lungo messaggio. L'ex ...

Uomini e donne - Sonia ed Emanuele si sono lasciati : lo sfogo sui social : Amore al capolinea per Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti. La coppia nata negli studi di Uomini e donne si è detta addio dopo 11 mesi...

Uomini e Donne news - Nicole mette le scarpe al cagnolino : è polemica : Nicole Mazzocato criticata sui social per aver messo le scarpe al cane: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne risponde così Non succede di rado che le persone più seguite sui social vengano prese di mira per aver detto o fatto qualcosa di poco gradito agli utenti. Questa volta, per esempio, è toccato a Nicole Mazzocato, […] L'articolo Uomini e Donne news, Nicole mette le scarpe al cagnolino: è polemica proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne oggi - è ufficiale : Sonia e Emanuele si sono lasciati : Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti di Uomini e Donne si sono lasciati La storia d’amore tra l’ex tronista Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti è iniziata nello studio di Uomini e Donne. I due hanno fatto pochissime esterne insieme, eppure sono bastate per far scattare ad entrambi la molla. Quella di Sonia è stata una scelta […] L'articolo Uomini e Donne oggi, è ufficiale: Sonia e Emanuele si sono lasciati proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne gossip Sara Affi Fella : Nicola ha una nuova fidanzata : Uomini e Donne gossip, Sara Affi Fella: chi è la nuova fidanzata di Nicola Panico di Temptation Island Mentre Sara Affi Fella sta cercando l’anima gemella a Uomini e Donne, Nicola Panico sta frequentando un’altra ragazza. A farlo sapere il sito di Isa & Chia, che ha ricevuto la segnalazione di una persona che abita […] L'articolo Uomini e Donne gossip Sara Affi Fella: Nicola ha una nuova fidanzata proviene da gossip e Tv.

Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti si sono lasciati/ Uomini e donne - su Instagram : “una sconfitta” : Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti si sono lasciati: è finitra per la coppia nata a Uomini e donne. Su Instagram: “una sconfitta”. Le ultime notizie sull'ex tronista e il pallanuotista(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 13:30:00 GMT)

Uomini e Donne : chi è la donna nell’ultima foto di Sossio Aruta : Ecco chi è la donna in compagnia di Sossio Aruta di Uomini e Donne Il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, Sossio Aruta, trova sempre il modo per far parlare di sé. A causa delle sue innumerevoli uscite con Donne diverse, è quasi sempre seduto al centro dello studio del programma pomeridiano. Le […] L'articolo Uomini e Donne: chi è la donna nell’ultima foto di Sossio Aruta proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Claudio Sona e Mario Serpa sono tornati insieme : Questo Natale ha portato molta fortuna a Claudio Sona e Mario Serpa, i due ex di Uomini e Donne, infatti, hanno annunciato a tutti i loro fan di essere tornati insieme.Proprio il giorno di Natale, Mario Serpa ha condiviso sul suo profilo Instagram un video con Claudio Sona. I due sono in mutande e, mentre Claudio fa una serie di addominali, Mario lo aspetta per dargli un bacio. I fidanzatini, quindi, hanno voluto augurare un sereno Natale ai ...

Uomini e donne / Angela Artosin di nuovo incinta : i ringraziamenti sui social : Mario Serpa e Claudio Sona sono volati a Berlino per il loro primo Natale insieme dopo tutto quello che è successo dentro e fuori Uomini e donne, i fan hanno avuto il loro regalo?(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 11:13:00 GMT)

Uomini e Donne - Claudio Sona e Mario Serpa sono tornati insieme : flessioni e baci hot di Natale : Claudio Sona e Mario Serpa sono tornati insieme. La conferma arriva proprio nel giorno di Natale attraverso i social network. Entrambi i protagonisti di Uomini e Donne hanno condiviso sui proprio ...

Uomini e donne / Gemma Galgani ha passato un Natale in dolce compagnia? "Quando si sta bene il tempo vola" : Le registrazioni di Uomini e donne, molto avanti rispetto alla messa in onda, lasciano pensare che proprio il trono over ripartirà all'insegna di Giorgio Manetti e Gemma Galgani(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 10:35:00 GMT)

Uomini E DONNE / Soleil Stati e Marco Cartasegna insieme a Roma o divisi fino a Capodanno? : Mario Serpa e Claudio Sona sono volati a Berlino per il loro primo Natale insieme dopo tutto quello che è successo dentro e fuori UOMINI e DONNE, i fan hanno avuto il loro regalo?(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 08:38:00 GMT)