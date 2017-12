Uno schiaffo ai soldati

Onu contro Gerusalemme capitale - Uno schiaffo forte a Trump. Dato con il guanto di sfida : Uno schiaffo, e forte. Dato con il guanto di sfida. All’Onu, gli Usa di Donald Trump ricevono una misura del loro isolamento: in Medio Oriente, resta loro solo Israele; nell’Ue, l’Ungheria e la Croazia. Fallisce il tentativo di ricatto del magnate presidente e della sua egeria Nikki Haley: “Ti taglio gli aiuti, se mi voti contro”. Dei dieci paesi più aiutati dagli Stati Uniti, solo uno, Israele, boccia la risoluzione di condanna. E il Kenya dà ...

Usa - l'Alabama dà Uno schiaffo a Trump : vince il democratico Jones - : Sconfitto per una manciata di voti il repubblicano Moore, appoggiato dal presidente nonostante le controversie sulle accuse di molestie sessuali

Uomini e Donne Puntata di Oggi 07 dicembre 2017 : Graziella dà Uno schiaffo a Manfredo! Il video! : In questo video anticipazione vedrete ciò che accadrà nella prossima Puntata del Trono Over. Graziella litiga con Manfredo e gli tira un sonoro schiaffo! Annamaria vuole chiudere con Alfredo! Sossio Aruta tra Manila Boff e Fabrizio! La seconda parte della trasmissione Uomini e Donne Trono Over riparte dalla discussione messa in atto da Gianni Sperti. Il ballerino si è accorto che mentre Gemma Galgani e Giorgio Manetti parlavano della loro cena, ...

Viviani e le altre Iene : il malore di Nadia? «Come ricevere Uno schiaffo in faccia» : Ebbene sì, anche le Iene si commuovono, anche le Iene si abbracciano. Per la squadra del programma d’approfondimento Mediaset il malore che ha colpito una di loro, l’inviata e conduttrice Nadia Toffa, è stato un duro colpo. «Essere Iene non significa essere brutte persone, anzi. Quando si condivide un lavoro come questo, si stringono rapporti umani più forti». Matteo Viviani ce lo racconta mentre prepara un nuovo servizio e dopo aver ...

Roma - lo schiaffo dei dirigenti comunali : nessUno fa domanda per il municipio di Ostia : La politica prenderà il posto del commissario prefettizio Domenico Vulpiani, piombato qui dopo lo scioglimento dell'amministrazione...

Un calcio all’Italia del pallone e Uno schiaffo morale alla sua tifoseria : In questo paese d'incertezze, poche e granitiche erano le convinzioni dell'italica gente: il buon cibo, la cattiva politica, il Papa a Roma e la nazionale ai mondiali.Da qualche giorno di certezze ne abbiamo una in meno, e anche se avremmo preferito depennare dall'elenco "la cattiva politica", ci è toccato assistere all'ingimmaginabile: nello stivale da sempre dedicato e appassionato alle circonferenze del pallone non ci si è ...

Uno schiaffo sul manifesto spaventa Emiliano : "Violenti" : polemica per uno 'schiaffo', per fortuna soltanto disegnato, a Michele Emiliano. Eppure il governatore pugliese proprio non ha mandato giù un manifesto firmato da Direzione Italia, il movimento di ...

Sanità - per Direzione Italia la Puglia è un fallimento. 'A Emiliano serve Uno schiaffo'. Venerdì protesta a Bari : Se una parte di politica vuole smembrare il nostro polo, lo dica. Abbiamo subito la chiusura del punto nascita : siamo scesi in piazza perché Pediatria rappresenta un'emergenza sanitaria sul ...

"Quel gioco sulle Br è Uno schiaffo ai morti" : Un gioco di ruolo che ha visto circa 140 persone arrivare a Bobbio Pellice per vestire i panni di brigatisti rossi , poliziotti o semplici comparse e ricostruire una pagina scura degli anni di piombo: ...

Acqua by Chiara Ferragni - in vendita la limited edition Evian : il prezzo di una bottiglia pare però Uno schiaffo alla povertà FOTO : ... ma occhio al prezzo, per una bottiglia da 75cl il denaro da sborsare pare un tantino esagerato Instagram @Evianwater Chiara Ferragni è sempre più famosa nel mondo. La bellissima fashion blogger, ...

Legge sui familiari caregiver - Uno schiaffo a milioni di cittadini : Quanto sia necessario e non più differibile disporre di una classe politica adeguata ai tempi ed ai bisogni è deducibile anche dagli ultimi sviluppi di un provvedimento legislativo atteso da oltre ...