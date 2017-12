: un anno fa moriva uno dei più grandi artisti della musica internazionale, George Micheal ?? - FrancesCabreee : un anno fa moriva uno dei più grandi artisti della musica internazionale, George Micheal ?? - sfiorata82 : RT @rockolpoprock: Un anno fa moriva George Michael, un ricordo - RemolinoGae : RT @SkyTG24: Un anno fa moriva George Michael, icona del pop anni '90 - stefanoscorpio : RT @SkyTG24: Un anno fa moriva George Michael, icona del pop anni '90 - Gardenia11_1 : RT @SkyTG24: Un anno fa moriva George Michael, icona del pop anni '90 -

Leggi la notizia su agi

(Di martedì 26 dicembre 2017) Per scaramanzia non si dovrebbe dire, visto che manca ancora qualche giorno, ma perilnon è stato il. La mattina di Santo Stefanoil mondo dello spettacolo si svegliava con la notizia della morte di, avvenuta poche ore prima per un'insufficienza cardiaca. Era l'ennesima stella che si spegneva in quello che sarà ...