Erdogan vuole Ambasciata della Turchia in Palestina a Gerusalemme est - : La presa di posizione degli Stati Uniti è stata accolta positivamente in Israele, ma ha innescato una reazione negativa in molti Stati del mondo, soprattutto tra i Paesi del Medio Oriente e nella ...

Gerusalemme - Erdogan : la Turchia aprirà l'ambasciata nella zona Est : "Dopo averla riconosciuta capitale dello Stato palestinese" afferma il presidente turco, che si conferma così il più acerrimo oppositore alla decisione di Trump di riconoscere la città santa capitale di Israele

Turchia - Erdogan sfida Trump : Gerusalemme Est capitale della Palestina : Ieri lo stesso Cavusoglu aveva lamentato il fatto che "alcuni Paesi mondo islamico" non avevano ancora espresso una dura condanna alla mossa di Trump, condannando la loro soggezione agli Stati Uniti .

L'Europa non dimentichi Demirtas - baluardo di democrazia nella Turchia di Erdogan : Demirtas. Sono finiti i giorni in cui tutte le cancellerie europee facevano a gara per incontrarlo, per conoscere una personalità democratica che stava provando a costruire un'alternativa reale al lungo inverno Erdoganiano fattosi regime. Avvocato dei diritti umani, curdo, ambientalista e laico: il leader dell'Hdp oggi è in carcere e rischia di perdere definitivamente la libertà in un processo tutto politico che si svolge ...

Violazione sanzioni Usa - tangenti in Turchia e riciclaggio fondi iraniani. Il caso del misterioso trader che fa tremare Erdogan : Si chiama Reza Zarrab, e fino a un anno fa appena era conosciuto per essere un ricco trader, che aveva ammassato una fortuna facendo trading sull'oro. Ora, Zarrab è anche una bomba pronta a esplodere ...

Musk da Erdogan : a Tesla servono fondi - alla Turchia una macchina : ROMA - A caccia di fondi pubblici dopo aver bruciato 10 miliardi di dollari di capitali privati. La parabola di Elon Musk e della sua Tesla Motors si arricchisce di un nuovo capitolo che ha colto ...

Turchia - Erdogan vuole un marchio auto nazionale : “non averlo è una vergogna” : Il presidente Erdogan vuole un’auto “made in Turkey” per i suoi connazionali: una sorta di Volkswagen turca che nasca con gli stessi presupposti – e con gli stessi venti politici – con cui venne istituita l’auto del popolo tedesca, voluta da un altro leader baffuto. Da molti anni in Turchia sono fabbricate automobili destinate al mercato europeo per conto di aziende del calibro di Renault, Toyota, Hyundai, etc. La stessa Fiat ...

Turchia - E ora Erdogan vuole l'auto nazionale : Esiste la Tofas, che produce modelli della Fiat come la Tipo (ribattezzata Aegea, un successo soprattutto nella versione tre volumi), e ci sono tante altre joint-venture tra Case straniere e fabbriche locali, dove si sfornano ogni anno migliaia di Hyundai, Kia, Renault, Nissan, Toyota e persino Dodge Ram destinati agli States (il Promaster City, in effetti, sarebbe il nostro Doblò rimarchiato), ma una vera auto turca ancora non cè. Di fronte a ...

Erdogan rileva ritorno dei turisti russi in Turchia - : "Il turismo è un settore molto sensibile, gli eventi nella regione si sentono rapidamente. Lo abbiamo sperimentato. Nel 2015 il numero di visitatori in Turchia aveva raggiunto 40 milioni, nel 2016 è ...

Turchia - Erdogan taglia teste Akp per rinnovare immagine partito : ...Il ritorno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan alla guida del partito della giustizia e dello sviluppo (AKP) lo scorso maggio ha inaugurato un periodo di purghe nella formazione politica. Nell'...

Turchia-Uzbekistan : incontro presidenti Erdogan e Mirziyoyev ad Ankara - focus su cooperazione in tutti i settori : Ankara, 26 ott 08:38 - (Agenzia Nova) - cooperazione politica, commerciale ed economica, con particolare attenzione agli investimenti e al settore dei trasporti: questi i temi principali dell'incontro fra i presidenti turco, Recep Tayyip Erdogan, e l'...

Turchia : giro di vite in partito Erdogan - via sindaco Bursa : La scorsa settimana si era dimesso anche Saban Disli, deputato e consigliere capo di Erdogan per l'economia all'interno dell'Akp. Suo fratello, l'ex generale Mehmet Disli, è uno dei sospetti ...

Putin ed Erdogan soddisfatti delle relazioni bilaterali tra Russia e Turchia - : "Entrambe le parti hanno espresso soddisfazione per lo sviluppo attuale della cooperazione russo-turca in varie zone. E' stato osservato che gli accordi raggiunti all'incontro di Ankara del 28 ...