Monte Grappa - Trovato in un burrone il corpo di Sofiya Melnik | : E' stata uccisa altrove e gettata nella scarpata, in un sacco nero. La vittima - manca solo l'ufficialità dell'autopsia - dovrebbe essere l'interprete 43enne ucraina scomparsa il 15 novembre. Il ...

Trovato corpo di donna sul Monte Grappa : 22.05 Rinvenuto sul Monte Grappa , a Cadorna, in una scarpata e coperto da foglie, il corpo di una donna . L'allarme è stato dato da un cacciatore, che con il suo cane ha seguito le tracce. Potrebbe trattasi della 43enne ucraina scomparsa a novembre. La donna risiedeva a Cornuda, nel Trevigiano. A denunciarne la scomparsa era stato il suo convivente, un cittadino albanese, che poi quindici giorni dopo per ragioni ancora sconosciute si era ...

Ucciso da coltellata alla gola - corpo Trovato in un box nel Milanese - : I carabinieri e i Vigili del fuoco hanno scoperto il cadavere la sera del 23 dicembre a Solaro. Il 54enne non si era presentato a una cena con gli amici che si sono insospettiti. Viveva da solo e la ...

Tronzano. E’ di Franca Musso il corpo Trovato ad Alice Castello : Svolte nel giallo di Vercelli. E’ stato identificato il cadavere trovato in valigia. Appartiene ad una donna scomparsa nel 2016. Il corpo è stato abbandonato in una valigia e trovato il 4 novembre nelle campagne di Alice Castello . La vittima…Continua a leggere →

Diplomatica britannica violentata e strangolata a Beirut : il corpo Trovato in autostrada : Una Diplomatica britannica , Rebecca Dykes, che lavorava all'ambasciata del Regno Unito a Beirut , è stata trovata assassinata. Lo riferisce la polizia, citata dalla Bbc online. Dykes...

Trovato morto l'ex calciatore scomparso - il suo corpo sciolto nell'acido era all'interno di un'auto : L'angoscia della famiglia La Rosa, esattamente un mese dopo, si è trasformata nella certezza di una tragedia che acquistava concretezza di giorno in giorno. Andrea La Rosa, 35 anni, ex calciatore di ...

Trovato nel bagagliaio di un’auto il corpo dell’ex calciatore Andrea La Rosa. Volevano scioglierlo nell’acido : Stava tentando di liberarsi del cadavere di Andrea La Rosa la donna fermata ieri sera insieme al figlio sulla Milano-Meda, all’altezza del comune di Varedo, in provincia di Monza-Brianza. La Rosa è l’ex calciatore di serie C, poi direttore sportivo del Brugherio calcio, scomparso il 14 novembre scorso. La svolta nel caso del 35enne è arrivata nel tardo pomeriggio di giovedì 14 dicembre, un mese esatto dopo la scomparsa. I carabinieri ...

