: #UOMINI E DONNE - Alex Migliorini e Alessandro DAmico nella bufera la foto criticata dal web (Trono Classico) ... - zazoomblog : #UOMINI E DONNE - Alex Migliorini e Alessandro DAmico nella bufera la foto criticata dal web (Trono Classico) ... - WittyTV : Anche oggi volete passare il pomeriggio in compagnia delle puntate del Trono Classico e del Trono Over? Cliccate qu… - IlSegretoTvSoap : Trono Classico UeD: ex tronista incinta, ecco chi è - infoitcultura : UOMINI E DONNE / La prossima registrazione del trono classico con Paolo Crivellin protagonista? (Il… - zazoomblog : #UOMINI E DONNE - La prossima registrazione del trono classico con Paolo Crivellin protagonista #UOMINI #E ... -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) 2 Tantissime le news di #Uomini e donne che stanno interessando i fans del programma di Canale 5 in questi giorni. In primis, il ritorno di fiamma di Claudio Sona e Mario Serpa, che avano fatto tanto sognare i telespettatori delGay. Anche se la gioia è enorme, non sono mancate le polemiche, in quanto c'è chi ipotizza che il Sona possa aver fatto questo gesto per 'riconquistare' la fiducia e la stima della redazione di Uomini e Donne che, dopo la bufera scoppiata in to alle dichiarazioni shock dell'ex fidanzato Juan Sierra, non ha più voluto avere a che fare con l'exdal sorriso abbagliante. Inoltre, ci arriva anche la notizia di un matrimonio - a dir poco imprevisto - per il cavaliere delOver Gianluca Mastella, che convolera' a nozze con la bella Morena dopo aver chiuso la relazione durata due anni con Erika, conosciuta all'interno del programma. ...