Iraq - olTre 23mila soldati morti in offensiva anti-Isis a Mosul : oltre 23mila soldati e agenti delle forze di sicurezza irachene sono morti durante l'offensiva per cacciare lo Stato islamico da Mosul, nel nord dell'Iraq. Lo riferisce il presidente della commissione ...

Palestinese ucciso dai soldati israeliani a Gaza - olTre 700 feriti in Cisgiordania : Un Palestinese di 30 anni è rimasto ucciso negli scontri con le forze di sicurezza israeliane lungo il confine con la Striscia di Gaza nel “venerdì della rabbia”, dopo l’annuncio di Trump che riconoscerà Gerusalemme come capitale d’Israele. Lo riferisce il ministero Palestinese della Sanità, che ha identificato la vittima come Mohammad al-Masri, uc...

Attacco in Congo contro i soldati dell’Onu : almeno 14 morti e olTre 50 feriti : In Congo ribelli islamici hanno attaccato una base di Caschi blu dell’Onu uccidendo almeno 14 militari, e ferendone altri 53, nel più sanguinoso Attacco mai subito da una missione di pace delle Nazioni unite nella storia recente. Ad essere attaccata nel nord-est del Paese è una base operativa della «Monusco», la Missione delle Nazioni Unite per la ...

Zimbabwe - sTretta sul presidente Mugabe : tank e soldati nella capitale Harare : tank e soldati su blindati si stanno muovendo verso il centro di Harare, la capitale dello Zimbabwe: lo riferiscono testimoni citati dai media locali, che pubblicano le immagini dei carri armati....