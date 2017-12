Diretta/ Unics Kazan Torino (risultato finale 101-93) : Fiat - sconfitta onorevole in Russia (basket Eurocup) : Diretta Unics Kazan Torino: risultato finale 101-93. Non bastano i 23 punti di Lamar Patterson, la Fiat perde in Russia e cade per la seconda volta nel girone A di basket Eurocup(Pubblicato il Wed, 08 Nov 2017 18:42:00 GMT)