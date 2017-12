Abu Dhabi - Mercedes in prima fila e Vettel Terzo : E' di Valtteri Bottas l'ultima pole position della stagione 2017 di Formula Uno. Il pilota finlandese della Mercedes ha preceduto tutti nelle qualifiche del Gp di Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina ...

F1 - Griglia di partenza GP Messico 2017 : i risultati delle qualifiche. Strepitosa pole position di Sebastian Vettel! Max Verstappen in prima fila con lui - Lewis Hamilton Terzo : Sebastian Vettel partirà dalla pole position del Gran Premio del Messico. Il tedesco della Ferrari ha staccato tutti nelle qualifiche a Città del Messico, firmando un giro strepitoso in 1’16″488, nuovo record della pista. Seb proverà tutto per tenere ancora aperto il Mondiale, considerando che il suo rivale, Lewis Hamilton, partirà dalla terza casella. In prima fila, invece, c’è Max Verstappen. L’altra Mercedes di ...

F1 - Griglia di partenza GP Messico 2017 : i risultati delle qualifiche. Strepitosa pole position di Sebastian Vettel! Max Verstappen in prima fila con lui - Lewis Hamilton Terzo : Sebastian Vettel partirà dalla pole position del Gran Premio del Messico. Il tedesco della Ferrari ha staccato tutti nelle qualifiche a Città del Messico, firmando un giro strepitoso in 1’16″488, nuovo record della pista. Seb proverà tutto per tenere ancora aperto il Mondiale, considerando che il suo rivale, Lewis Hamilton, partirà dalla terza casella. In prima fila, invece, c’è Max Verstappen. L’altra Mercedes di ...

Roma-Bologna alle ore 20.45 La Diretta i giallorossi a caccia del Terzo successo di fila : Seconda partita consecutiva in casa per la Roma di Eusebio Di Francesco, che ha la possibilità questa sera di bissare il successo di mercoledì scorso ottenuto ai danni del Crotone e non perdere così ...

NBA - Atlanta incassa il Terzo ko di fila. Warriors a valanga sui Mavericks : Miami (Stati Uniti), 24 ottobre 2017 – Si allunga a tre la striscia di sconfitte consecutive – e tutte rimediate lontano dalla Philips Arena – degli Atlanta Hawks che, orfani di Dennis Schroder, ...

Ciclismo - Tour Guangxi : continua il dominio di Gaviria - Terzo sprint di fila : ROMA - continua il dominio di Fernando Gaviria sulle strade del Tour of Guangxi. Terza tappa e terza volata vincente del corridore colombiano della Quick-Step Floors, che stavolta, al termine della ...

Soverato domina su Mondovì e rifila il Terzo successo consecutivo : Vince e convince il Soverato di coach Barbieri che, al " Pala Scoppa" supera nettamente la LPM Mondoví per tre set a zero, infilando cosi la terza vittoria consecutiva del Samsung Galaxy Volley Cup A2.