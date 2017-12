Terremoto in Messico : la ricostruzione post-sisma costerà 2 - 5 miliardi di dollari : A seguito del Terremoto, la ricostruzione delle zone centrali e meridionali del Messico devastate lo scorso settembre, richiederà investimenti per 2,5 miliardi di dollari: lo ha reso noto il presidente Enrique Pena Nieto, secondo cui le due scosse di magnitudo 8.2 e 7.1 hanno distrutto o danneggiato 184.000 abitazioni, 14.000 attività commerciali e 16.000 scuole. L'articolo Terremoto in Messico: la ricostruzione post-sisma costerà 2,5 miliardi ...

Terremoto Messico : il servizio di prevenzione aveva segnalato 270mila immobili a rischio : Il governo messicano a Città del Messico aveva individuato 270mila immobili a rischio prima del Terremoto del 19 settembre: lo ha rilevato il Rapporto sulla prevenzione dei gravi rischi di collasso in caso di terremoti, inviato al Senato per informare la Commissione permanente sullo stato strutturale degli edifici. Il rapporto segnalava le scuole come edifici ad alto rischio. L’Istituto per la sicurezza delle costruzioni denuncia al suo ...

Terremoto Messico : mancano i registri degli edifici da ricostruire : Mancanza di dati e registri incompleti. Sono queste le difficolta’ che le autorita’ messicane stanno affrontando nell’operazione di ricostruzione degli edifici impattati dai terremoti di settembre. Come riporta “El Milenio”, degli edifici da ricostruire si sono perse le indicazioni fondamentali, dal costruttore ai materiali utilizzati, fino ai dati che permettono di verificare se la costruzione e’ stata ...

Terremoto Messico : la ricostruzione costerà più di 2 miliardi di euro : La ricostruzione dei danni causati dai terremoti del 7 e 19 settembre scorsi costera’ 48 miliardi di pesos (l’equivalente di oltre 2 miliardi e cento milioni di euro). Lo ha dichiarato in un comunicato il governo federale messicano. I sismi hanno causato in totale oltre 400 morti e 2 milioni di feriti. Nel presentare le stime dei fondi necessari alla ricostruzione il presidente messicano Enrique Pena Nieto ha dichiarato che saranno ...

Terremoto Messico : stress post-traumatico per 12 milioni di bambini : I terremoti del 9 e 17 settembre hanno causato fenomeni di stress post-traumatico ad almeno 12 milioni di bambini messicani. Lo ha detto il direttore esecutivo dei diritti per l’infanzia in Messico (Redim), Juan Martin Perez Garcia, in dichiarazioni riprese dal quotidiano “El Universal”. Il direttore esecutivo ha parlato di disturbi al sonno e della presenza di sintomi di insicurezza, e ha quindi denunciato il fatto che al 10 ...