Terremoto di magnitudo 2 4 nel mare di Ragusa

Acapulco. Scossa di Terremoto magnitudo 5 : La terra ha tremato in Mexico. Un sisma di magnitudo 5 si è verificato nei pressi di Acapulco nello Stato di Guerrero. In base ai rilievi del Centro sismologico del Paese centroamericano, l’epicentro del terremoto è stato localizzato a 7 km dalla…Continua a leggere →

Terremoto di magnitudo 4.8 nel Mar Ionio - al largo dell'Isola di Leucade. Avvertito anche in Puglia : Non si segnalano al momento danni a persone o cose. Il sisma ha avuto ipocentro a circa 20 km di profondità ed epicentro 22 km a ovest di Nydri, città dell'Isola greca

Terremoto in Messico : scossa magnitudo 5 nella zona di Acapulco : Una scossa di Terremoto magnitudo 5 si è verificata nella zona di Acapulco, in Messico: lo ha reso noto il Centro sismologico nazionale. L’epicentro è stato localizzato a 7 km dalla città e e l’ipocentro a una profondità di 10 km. La protezione civile locale ha confermato che non si segnalano vittime o danni. L'articolo Terremoto in Messico: scossa magnitudo 5 nella zona di Acapulco sembra essere il primo su Meteo Web.

Nydri. Scossa di Terremoto di magnitudo 4.8 : Forte Scossa di terremoto di magnitudo 4.8 registrata all’1:47 ora locale (le 00:47 in Italia) davanti all’isola di Leucade. In base ai dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e dell’Agenzia sismologia statunitense (Usgs), il sisma ha avuto…Continua a leggere →

Terremoto Iran - scossa di magnitudo 5.2. Un morto - decine di feriti : TEHERAN Una donna è morta e almeno 30 persone sono rimaste ferite durante il Terremoto di magnitudo 5.2 che ha colpito ieri sera, 20 dicembre, l'Iran, con epicentro a 40 chilometri dalla capitale ...

Terremoto di magnitudo 5.2 a Meshkindasht : Ancora una devastante scossa di Terremoto ha colpito l’Iran. Un sisma di magnitudo 5.2 è stato registrato a Meshkindasht a 40 km a sud ovest di Teheran. Al momento non si registrano danni a cose o a persone. Il Terremoto è stato…Continua a leggere →

Terremoto in Iran - scossa di magnitudo 5.2 avvertita a Teheran - : L'epicentro del sisma a una quarantina di chilometri dalla capitale. Panico nella metropoli, la gente ha abbandonato le abitazioni ed è fuggita in strada. Al momento non si registrano danni

Terremoto - scossa di magnitudo 5.2 in Iran : “Avvertito fino a Teheran” - attivati i soccorsi : Terremoto, scossa di magnitudo 5.2 in Iran: “Avvertito fino a Teheran”, attivati i soccorsi L’epicentro a Malard, a 39 km dalla capitale Iraniana. La scossa è stata avvertita nella metropoli creando panico tra la popolazione che è uscita dalle case.Continua a leggere L’epicentro a Malard, a 39 km dalla capitale Iraniana. La scossa è stata […] L'articolo Terremoto, scossa di magnitudo 5.2 in Iran: “Avvertito fino a Teheran”, ...

Giappone : si teme un superTerremoto devastante magnitudo 8.8 nel Nord del Paese : Il governo Giapponese ha reso noto che entro i prossimi 30 anni, al largo dell’isola settentrionale di Hokkaido, è possibile che si verifichi un terremoto di magnitudo superiore a 8.8. Secondo la stima diffusa oggi dal Centro di ricerca sui terremoti del governo di Tokyo, la possibilità che in quel lasso di tempo si verifichi un terremoto di tale entitià arriva fino al 40%. L’area a rischio è in mare ed è localizzata lungo la fossa ...

Iran : scossa di Terremoto magnitudo 4.3 a Fars : Un terremoto magnitudo 4.3 si è verificato nel sud dell’Iran, nella provincia di Fars: lo rende noto l’agenzia di stampa Isna, che cita un comunicato del Centro sismico dell’Istituto Geofisico dell’Università di Teheran, secondo cui l’evento tellurico ha avuto epicentro a 30 km dalla località di Darab ed ipocentro a una profondità di 25 km. L'articolo Iran: scossa di terremoto magnitudo 4.3 a Fars sembra essere il ...

Indonesia : Terremoto di magnitudo 6 - 5 a Giava. Tre morti e decine di feriti : di tre morti e decine di feriti l'ultimo bilancio del terremoto di magnitudo 6.5 avvenuto ieri a Giava, l'isola dell'Indonesia che ospita la capitale Giacarta. decine di case vicino all'epicentro sono ...

Terremoto in Indonesia di magnitudo 6.5 - almeno due i morti : E' di due morti e decine di feriti l'ultimo bilancio del Terremoto di magnitudo 6.5 avvenuto ieri a Giacarta. Decine di case vicino all'epicentro sono state danneggiate, come pure alcuni ospedali i ...

Almeno due persone sono morte a causa di un Terremoto di magnitudo 6 - 5 in Indonesia : Venerdì pomeriggio (ora italiana) c’è stato un terremoto di magnitudo 6,5 in Indonesia, con epicentro a Cipatujah, nella provincia di Giava Occidentale: Almeno due persone sono morte e altre sette sono state ferite. Il terremoto è avvenuto a una profondità di The post Almeno due persone sono morte a causa di un terremoto di magnitudo 6,5 in Indonesia appeared first on Il Post.

Indonesia - Terremoto di magnitudo 6.5 a Giava. Rientra l'allerta tsunami : Morti e palazza crollati in Indomesia dopo una potente scossa di terremoto di magnitudo 6,5 registrata vicino all'isola Indonesiana di Giava. Secondo le rilevazioni del servizio geologico Usa, la...