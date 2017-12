Terremoto | consegnate casette difettose e sporche | protestano i sindaci delle

Centro Italia - secondo Natale dopo il Terremoto. Tra chi vive su ruote e chi è a disagio nelle casette (consegnate al 40%) : È arrivato il secondo inverno dopo il terremoto che ha colpito il Centro Italia il 24 agosto 2016, ma solo il 40% delle Soluzioni Abitative di Emergenza sono state recapitate ai sindaci dei cinquanta comuni che ne hanno fatto richiesta, nonostante la consegna fosse inizialmente prevista entro sette mesi dalla data del sisma, ovvero entro lo scorso marzo. Tra chi non ha ancora ricevuto la casetta c’è Elvira, che ha perso l’agibilità della sua ...

Terremoto Centro Italia : proseguono i lavori per la realizzazione delle Sae - consegnate 1.871 casette : proseguono i lavori per la realizzazione delle Sae – Soluzioni Abitative di Emergenza – nei territori colpiti dal Terremoto. Ad oggi, sono stati completati i lavori in 95 aree e sono state consegnate ai sindaci 1.871 casette, di cui 687 nel Lazio (488 ad Amatrice, 199 ad Accumoli), 424 in Umbria (Cascia, Norcia e Preci), 675 nelle Marche (ad Amandola, Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Gualdo, Monte ...

Terremoto : consegnate ai comuni colpiti 1.693 casette : La Protezione civile ha comunicato che, a oggi, sono stati completati i lavori in 91 aree e sono state consegnate ai sindaci dei comuni del centro Italia colpiti dal sisma 1.693 casette, di cui 687 nel Lazio (488 ad Amatrice, 199 ad Accumoli), 418 in Umbria (Cascia, Norcia e Preci), 562 nelle Marche (ad Amandola, Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Gualdo, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, San Ginesio e ...

Terremoto Centro Italia - Macerata : consegnate le prime 12 casette a San Ginesio : Ad oltre un anno dal Terremoto sono state consegnate oggi le chiavi di casette Sae agli sfollati di San Ginesio (Macerata): le prime 12 Soluzioni abitative d’emergenza, allestite alle porte del Centro storico, sono state assegnate nel corso di una cerimonia alla quale era presente il presidente della Regione Luca Ceriscioli, l’assessore regionale alla Protezione civile Angelo Sciapichetti e il vice sindaco Eraldo Riccucci. Nella ...

Terremoto Centro Italia : completati i lavori in 75 aree e consegnate 1441 casette : Proseguono i lavori per la realizzazione delle Sae – Soluzioni Abitative di Emergenza – nei territori colpiti dal Terremoto. Ad oggi, sono stati completati i lavori in 75 aree e sono state consegnate ai sindaci 1.441 casette, di cui 674 nel Lazio (486 ad Amatrice, 188 ad Accumoli), 323 in Umbria (Cascia e Norcia), 418 nelle Marche (ad Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Fiastra, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina e Visso) ...

