Terremoto | casette difettose e sporche | protestano sindaci Marche

Terremoto - consegnate "casette" difettose e sporche : protestano i sindaci delle Marche : Dopo la denuncia di una situazione "desolante"delle casette a San Cassiano, da parte del sindaco di Sarnano,anche i primi cittadini di Visso e Caldarola (Macerata) offronoun medesimo quadro per le ultime Sae consegnate o in consegna,tanto che alcune famiglie si sono rifiutate di entrarci

Centro Italia - secondo Natale dopo il Terremoto. Tra chi vive su ruote e chi è a disagio nelle casette (consegnate al 40%) : È arrivato il secondo inverno dopo il terremoto che ha colpito il Centro Italia il 24 agosto 2016, ma solo il 40% delle Soluzioni Abitative di Emergenza sono state recapitate ai sindaci dei cinquanta comuni che ne hanno fatto richiesta, nonostante la consegna fosse inizialmente prevista entro sette mesi dalla data del sisma, ovvero entro lo scorso marzo. Tra chi non ha ancora ricevuto la casetta c’è Elvira, che ha perso l’agibilità della sua ...

Terremoto Centro Italia : “Le prime casette sono il più bel regalo di Natale” : “Questo secondo Natale da terremotati ci ha portato un po’ di speranza, la gente pian piano sta tornando perché sono state allestite le prime casette ed è un segnale importante per la nostra comunità. Il più bel regalo sotto l’albero”. Lo afferma, in una nota, la portavoce degli sfollati di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera che ringrazia i sindaci per la loro determinazione “e vicinanza alla ...

Accumoli - primo Natale nelle casette dopo il Terremoto : 'Ma qui siamo senza caldaie' : Dal nostro inviato Accumoli Una caldaia funzionante, un rubinetto intatto, una magia contro l'umidità, la maniglia di una porta, un lavoro. Utilità, rimedi: nella lista a Babbo Natale degli sfollati ...

Terremoto Umbria : consegnate le chiavi di 73 nuove “casette” : Sono state consegnate oggi a Norcia e a Preci le chiavi di 73 nuove Soluzioni abitative in emergenza (o “casette“), rispettivamente 44 e 29. Le casette del comune di Norcia, 419 consegnate fino ad oggi, saranno ripartite nel modo seguenre: 3 a Piediripa, 1 a Popoli, 12 a Savelli e 28 a Norcia capoluogo, Zona Industriale C. L'articolo Terremoto Umbria: consegnate le chiavi di 73 nuove “casette” sembra essere il primo su ...

Terremoto Centro Italia - Borrelli : entro i primi di febbraio verrà consegnato il 90% delle casette : Il capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, ha raggiunto oggi pomeriggio Norcia per la consegna di 44 casette. Durante la cerimonia ha dichiarato: “Quello che ci apprestiamo a vivere e’ un Natale piu’ confortevole per i cittadini delle zone terremotate, per la fine di gennaio, inizi di febbraio, contiamo di consegnare il 90% delle Sae“. “In Umbria completeremo la fase emergenziale legata ...

Terremoto : a Cascia consegnati i documenti per 27 casette : Sono stati consegnati a Cascia dal sindaco, Mario De Carolis e dalla presidente della Regione, Catiuscia Marini, i documenti (per procedere agli allacci delle utenze) di 27 casette che si trovano nel capoluogo. “Entro il mese di gennaio completeremo il fabbisogno totale di 98 Sae – ha annunciato De Carolis – e nei prossimi giorni consegneremo le altre in maniera progressiva, che sono tutte gia’ montate ma un po’ ...

Terremoto - Coldiretti : “Senza casette -70% delle vendite a Natale - boom di solidarietà con prodotti terremotati in tavola” : Senza casette nei paesi svuotati, il crollo del 70% del mercato fa morire l’economia locale, con gli agricoltori e gli allevatori rimasti che per sopravvivere sono costretti a cercare canali alternativi dove vendere i prodotti salvati dalle macerie. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ su “La solidarietà sulle tavole del Natale” diffusa in occasione del mercato di Campagna Amica al Circo Massimo a Roma che ha ospitato le aziende ...

Terremoto - De Micheli : “Sulle casette chi ha sbagliato paghi” : “Abbiamo un monitoraggio settimanale della Protezione civile, e abbiamo istituito una procedura proprio per le segnalazioni. Abbiamo rilevato alcuni problemi fisiologici e, in un caso, un problema di errore strutturale di progetto. Le aziende, comunque, sono tenute da contratto a risolvere i problemi totalmente a spese loro”. Lo dice il Commissario alla ricostruzione post Terremoto Paola De Micheli, intervistata da QN, parlando delle ...

Terremoto - cosa non va nelle casette : nelle quattro regioni colpite dal Terremoto (Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio) sono state consegnate 1.693 casette su 3.664 richieste: Abruzzo (26 su 238), Lazio (687 su 826), Marche (562 su 1.884), ...

Terremoto Centro Italia : proseguono i lavori per la realizzazione delle Sae - consegnate 1.871 casette : proseguono i lavori per la realizzazione delle Sae – Soluzioni Abitative di Emergenza – nei territori colpiti dal Terremoto. Ad oggi, sono stati completati i lavori in 95 aree e sono state consegnate ai sindaci 1.871 casette, di cui 687 nel Lazio (488 ad Amatrice, 199 ad Accumoli), 424 in Umbria (Cascia, Norcia e Preci), 675 nelle Marche (ad Amandola, Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Gualdo, Monte ...

Terremoto Abruzzo : 90 casette consegnate e 45 previste entro inizio 2018 : Così il Sottosegretario d’Abruzzo Mario Mazzocca sulla sua pagina social in merito alla situazione relativa alla consegna delle casette nelle aree terremotate: “Con le 64 casette di ieri, sale a 90 il numero delle SAE (Soluzioni Abitative di Emergenza) completate e materialmente consegnate ad una parte consistente di abruzzesi costretti ad abbandonare le proprie abitazioni danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e ...

Terremoto - scandalo casette : "Cadono già a pezzi. Inadatte alla montagna : Ascoli, 22 dicembre 2017 - Il coordinamento dei comitati dei terremotati minaccia un esposto al governo , al commissario straordinario per la ricostruzion e e alla Protezione civile "se non porranno ...

Terremoto Centro Italia : 11 nuove casette a Tossicia - altre a Torricella : Consegnate 11 Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) previste per i residenti nei comuni del cratere 2017, nella frazione di Azzinano del Comune di Tossicia. Con quelli di oggi, i Sae consegnati alla popolazione del comune montano del Teramano raggiungono il totale di 36 unita’, dopo le 18 consegnate a Tossicia citta’, lo scorso sabato, e le altre 14, il 2 dicembre, nella frazione di Castelmaidetto. “A distanza di 11 mesi ...